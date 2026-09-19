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Groza na lotnisku w Monachium. Auto uderzyło w samolot

Poważny wypadek na lotnisku w Monachium. Samochód należący do firmy sprzątającej uderzył nad ranem w stojący samolot pasażerski, a następnie w urządzenie wykorzystywane przy obsłudze pasażerów. Kierowca został ciężko ranny i trafił śmigłowcem do szpitala.

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Samolot na lotnisku, zdj. ilustracyjne
Samolot na lotnisku, zdj. ilustracyjne · fot. via Pixabay.com

Do zdarzenia doszło w sobotę 19 września około godz. 3 nad ranem w części lotniska niedostępnej dla pasażerów. Pojazd firmy sprzątającej najpierw uderzył w silnik zaparkowanego samolotu, a następnie w znajdujące się w pobliżu schody i pomost pasażerski. W chwili wypadku ani samolot, ani urządzenie nie były używane.

Kierowca odniósł ciężkie obrażenia. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, a poszkodowanego przetransportowano śmigłowcem do jednego z monachijskich szpitali.

Policja bada przyczyny zdarzenia. Jak przekazano, nie można wykluczyć, że przed kolizją kierowca miał „problemy zdrowotne”. Prokuratura w Landshut zleciła przygotowanie specjalistycznej opinii dotyczącej przebiegu wypadku.

Według władz portu lotniczego nie zachodziło zagrożenie dla innych osób. Zdarzenie nie wpłynęło również na normalne funkcjonowanie lotniska ani na ruch samolotów.

Źródło: mp/BR24, Flughafen München, Fronda.pl

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