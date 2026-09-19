Groza na lotnisku w Monachium. Auto uderzyło w samolot

Do zdarzenia doszło w sobotę 19 września około godz. 3 nad ranem w części lotniska niedostępnej dla pasażerów. Pojazd firmy sprzątającej najpierw uderzył w silnik zaparkowanego samolotu, a następnie w znajdujące się w pobliżu schody i pomost pasażerski. W chwili wypadku ani samolot, ani urządzenie nie były używane.

Kierowca odniósł ciężkie obrażenia. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, a poszkodowanego przetransportowano śmigłowcem do jednego z monachijskich szpitali.

Policja bada przyczyny zdarzenia. Jak przekazano, nie można wykluczyć, że przed kolizją kierowca miał „problemy zdrowotne”. Prokuratura w Landshut zleciła przygotowanie specjalistycznej opinii dotyczącej przebiegu wypadku.

Według władz portu lotniczego nie zachodziło zagrożenie dla innych osób. Zdarzenie nie wpłynęło również na normalne funkcjonowanie lotniska ani na ruch samolotów.