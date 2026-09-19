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USA

Trump zecydował. Potężne sankcje na Rosję stają się prawem

Donald Trump podpisał ustawę znacząco rozszerzającą amerykańskie sankcje wobec Rosji. Nowe przepisy uderzają nie tylko w rosyjski sektor energetyczny, obronny i tzw. flotę cieni, ale dają też prezydentowi USA możliwość nakładania wysokich ceł na państwa kupujące rosyjską ropę i gaz. To zasadnicza zmiana od środy, kiedy Fronda.pl informowała o przyjęciu ustawy przez Kongres – teraz nowe regulacje stały się obowiązującym prawem.

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Donald Trump, Władimir Putin
Donald Trump, Władimir Putin · fot. Screenshot - YouTube

Biały Dom oficjalnie poinformował, że w piątek 18 września prezydent Donald Trump podpisał H.R. 5334 – „Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026”.

Prezydent podpisał ustawę, która upoważnia i rozszerza ustawowe sankcje, cła oraz zakazy wobec Rosji – przekazał Biały Dom w oficjalnym komunikacie.

Pakiet ma zwiększyć presję ekonomiczną na Moskwę w związku z wojną przeciwko Ukrainie. Obejmuje rosyjski sektor energetyczny i obronny, instytucje finansowe, przedstawicieli władz oraz statki należące do tzw. floty cieni, wykorzystywanej do omijania dotychczasowych restrykcji.

Szczególnie dotkliwym elementem nowych regulacji jest możliwość uderzenia w państwa nadal kupujące znaczne ilości rosyjskiej energii. Ustawa daje Trumpowi prawo do nakładania ceł sięgających 100 proc. na największych importerów rosyjskiej ropy i gazu. Wśród krajów potencjalnie najbardziej narażonych na nowe restrykcje wymieniane są przede wszystkim Chiny i Indie.

Administracja Trumpa już wcześniej przekonywała, że nowe narzędzia mają zwiększyć koszty ponoszone przez Rosję i państwa nadal prowadzące z nią znaczący handel.

Zakres ustawy znacząco zwiększa środki mające skłonić Rosję do postępu w kierunku wynegocjowanego zakończenia wojny oraz zwiększa koszty dla tych, którzy nadal prowadzą interesy z rosyjskimi podmiotami – podkreślała administracja USA jeszcze podczas prac nad ustawą.

Kreml jeszcze przed podpisaniem dokumentu reagował nerwowo. Rzecznik Władimira Putina Dmitrij Pieskow określił nowe sankcje jako „nieprzyjazne działania” i przekonywał, że mogą one utrudnić rozmowy o zakończeniu wojny.

Źródło: mp/Reuters, Associated Press, Fronda.pl

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