Trump zecydował. Potężne sankcje na Rosję stają się prawem

Biały Dom oficjalnie poinformował, że w piątek 18 września prezydent Donald Trump podpisał H.R. 5334 – „Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026”.

– Prezydent podpisał ustawę, która upoważnia i rozszerza ustawowe sankcje, cła oraz zakazy wobec Rosji – przekazał Biały Dom w oficjalnym komunikacie.

Pakiet ma zwiększyć presję ekonomiczną na Moskwę w związku z wojną przeciwko Ukrainie. Obejmuje rosyjski sektor energetyczny i obronny, instytucje finansowe, przedstawicieli władz oraz statki należące do tzw. floty cieni, wykorzystywanej do omijania dotychczasowych restrykcji.

Szczególnie dotkliwym elementem nowych regulacji jest możliwość uderzenia w państwa nadal kupujące znaczne ilości rosyjskiej energii. Ustawa daje Trumpowi prawo do nakładania ceł sięgających 100 proc. na największych importerów rosyjskiej ropy i gazu. Wśród krajów potencjalnie najbardziej narażonych na nowe restrykcje wymieniane są przede wszystkim Chiny i Indie.

Administracja Trumpa już wcześniej przekonywała, że nowe narzędzia mają zwiększyć koszty ponoszone przez Rosję i państwa nadal prowadzące z nią znaczący handel.

– Zakres ustawy znacząco zwiększa środki mające skłonić Rosję do postępu w kierunku wynegocjowanego zakończenia wojny oraz zwiększa koszty dla tych, którzy nadal prowadzą interesy z rosyjskimi podmiotami – podkreślała administracja USA jeszcze podczas prac nad ustawą.

Kreml jeszcze przed podpisaniem dokumentu reagował nerwowo. Rzecznik Władimira Putina Dmitrij Pieskow określił nowe sankcje jako „nieprzyjazne działania” i przekonywał, że mogą one utrudnić rozmowy o zakończeniu wojny.