Jest przełom ws. Grenlandii. Trump: „Spełnienie marzeń USA”

Prezydent USA przekazał, że Waszyngton uzyska „stałą kontrolę” nad kwestiami bezpieczeństwa Grenlandii. Kopenhaga podkreśla jednocześnie, że umowa zachowuje suwerenność Królestwa Danii i prawo Grenlandczyków do samostanowienia.

Trump poinformował o porozumieniu w serwisie Truth Social. Według amerykańskiego prezydenta umowa nie ma terminu wygaśnięcia, a USA mają rozpocząć rozbudowę swojej obecności militarnej na Grenlandii.

Trump: To spełnienie marzeń Stanów Zjednoczonych

– To spełnienie marzeń Stanów Zjednoczonych, bardzo ważne, historyczne i wyjątkowe – ocenił Trump.

Prezydent zapowiedział również, że przeciwnicy USA nie będą mogli bez zgody Waszyngtonu tworzyć na Grenlandii baz wojskowych ani prowadzić tam wrażliwych inwestycji.

– Od teraz żaden przeciwnik USA nie może nigdy mieć bazy na Grenlandii, utrzymywać tam obecności wojskowej ani dokonywać wrażliwych inwestycji bez naszej wyraźnej pisemnej zgody – oznajmił Trump.

Według Reutersa porozumienie ma zapewnić USA stałe prawa dostępu, bazowania i przelotów oraz rozbudować rozwiązania funkcjonujące od czasu amerykańsko-duńskiej umowy obronnej z 1951 roku. Szczegółowe warunki nie zostały jeszcze ujawnione.

Rząd Danii potwierdził, że trzy strony są bliskie zawarcia umowy. Dokument ma zostać podpisany w przyszłym tygodniu podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, a następnie przejść wymagane procedury parlamentarne.

Premier Danii Mette Frederiksen zaznaczyła, że porozumienie wzmacnia bezpieczeństwo Arktyki i północnego Atlantyku, ale jednocześnie „uznaje suwerenność i integralność terytorialną Królestwa oraz prawo Grenlandczyków do samostanowienia”.

Podobnie wypowiedział się premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen, według którego umowa ma wzmacniać bezpieczeństwo Grenlandii, Danii, USA i całego zachodniego sojuszu.