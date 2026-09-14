Instytut Insa na zlecenie „Bilda” zapytał Niemców, czy Friedrich Merz wciąż nadaje się na stanowisko kanclerza. Wynik jest miażdżący dla polityka CDU – aż 78 proc. respondentów odpowiedziało przecząco. Za dalszym sprawowaniem przez niego urzędu opowiada się jedynie 14 proc. ankietowanych, a 8 proc. nie potrafiło jednoznacznie ocenić sytuacji.

Szczególnie bolesny dla kanclerza jest fakt, że krytyczne głosy padają nie tylko ze strony opozycji czy niezdecydowanych wyborców, ale również z jego własnego zaplecza politycznego. Wśród osób deklarujących poparcie dla CDU/CSU aż 58 proc. uznało, że Merz przestał być odpowiednim człowiekiem na tym stanowisku.

Sondaż Insa poruszył też temat tzw. zapory ogniowej, czyli niepisanej zasady, zgodnie z którą główne niemieckie partie odmawiają jakiejkolwiek współpracy z Alternatywą dla Niemiec. Okazuje się, że coraz mniej Niemców uważa tę strategię za aktualną – 46 proc. badanych stwierdziło, że takie podejście nie przystaje już do dzisiejszej rzeczywistości politycznej. Odmiennego zdania, czyli za utrzymaniem izolacji AfD, opowiedziało się 34 proc. ankietowanych, natomiast jedna piąta respondentów nie miała sprecyzowanego stanowiska w tej sprawie.