We wpisie na x.com zwraca uwagę, że:
„Generał mówi w ostatnim wywiadzie to, co można było usłyszeć wśród ekspertów wojskowych od jakiegoś czasu. Rosyjska rakieta uderzyła w Polskę pod koniec lipca nie przypadkiem, ani nie w wyniku błędu technicznego systemu naprowadzania. To był celowy atak, test systemów rosyjskich i naszej zdolności do neutralizacji i reakcji na takie zdarzenie”.
Dodał też, że słowa generała potwierdzają skalę agresji rosyjskiej wobec Polski i domagają się pytań, co z tym robimy:
„Kolejny raz oficjalny przekaz władz RP wskazuje na rosyjską państwową agresję przeciwko Polsce! Musimy zapytać o reakcję. Jak Polska na to odpowie? Czy w ogóle odpowie? Wiele razy nic w takich sytuacjach nie robiliśmy. Na razie nie widać na to pomysłów, o czym wiele razy mówiłem”.
Żaryn w swoim wpisie podkreśla, że sprawa staje się groźna:
„Brak reakcji i realnej odpowiedzi buduje szalenie szkodliwy i niebezpieczny mechanizm psychologiczny - przyzwolenie na agresję wobec Polski. Wśród Polaków powstaje przyzwolenie na kolejne ataki Rosji. Skoro nie ma państwowej reakcji to znaczy, że tak musi być. Rosja będzie nas atakować i tyle. Czas się przyzwyczaić…”
W jego ocenie brak odpowiedzi jest równoznaczny z wysłaniem sygnału do Rosji – nie reagujemy na ataki, prowokacje czy uderzenia rakiet i dronów, a także na dezinformację czy wojnę terrorystyczną:
„To oznacza, że można uderzyć mocniej. Brak reakcji przy świadomości agresji i natury agresji napędza Rosję i Białoruś. I będzie skutkować kolejnymi agresywnymi operacjami. Z użyciem coraz brutalniejszych metod”.
Podsumował, że czas zrozumieć, że brak reakcji to także sygnał i oznacza narażenie Polski na dodatkowe zagrożenia:
„Zaczniemy reagować albo będziemy dostawać coraz mocniej…”.
‼️⚠️Budujemy bardzo groźny mechanizm psychologiczny - przyzwolenie na agresję wobec Polski napędza naszych wrogów. DWA główne WNIOSKI po słowach gen. Ireneusza Nowaka @E0PALM.
Generał mówi w ostatnim wywiadzie to, co można było usłyszeć wśród ekspertów wojskowych od jakiegoś… pic.twitter.com/etifgrNdww
— Stanisław Żaryn (@StZaryn) September 13, 2026
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