W barbarzyńskiej inwazji na Ukrainę rosyjskie władze od początku aktywnie wspiera Rosyjski Kościół Prawosławny, który służy kremlowskiej propagandzie, próbując dobudowywać do bestialskich zbrodni religijną ideologię. Temu też służy nowa inicjatywa rosyjskiej Cerkwii, która wysłała na front relikwie księcia Dymitra Dońskiego – świętego Kościoła prawosławnego.

Jak informuje „The Independent”, do okupowanego przez Rosję Doniecka trafił fragment prawej ręki księcia Dońskiego z odkrytego w tym roku w soborze Archangielskim na Kremlu sarkofagu z jego szczątkami.

Patriarchat Moskiewski Rosyjskiej Cerkwii Prawosławnej wskazał, że szczątki wysłano do Doniecka, aby „niewidzialnie stały ramię w ramię z rosyjskimi wojskami”. Sami dowódcy natomiast, prezentując relikwie, przekonywali żołnierzy, iż to dowód, że „Bóg jest po stronie Rosji”.

W ten sposób podporządkowana Kremlowi Cerkiew realizuje zadania, mające na celu wzmocnić upadające morale rosyjskiej armii.