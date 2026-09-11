O śmierci pani Izabeli poinformował red. Janusz Życzkowski z Telewizji Republika.

- „Nie żyje Izabela Majewska, dzielna emerytka z Torunia, która przeciwstawiła się złu i stanęła w obronie godności Polaków. Skazana za słowa, które były wyrazem sprzeciwu wobec pogardy dla Rodaków i dzielenia Narodu Polskiego. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym Amen!”

- napisał dziennikarz.

Proces za groźby wobec Owsiaka

Na początku roku kobieta została skazana za kierowanie gróźb pod adresem Jerzego Owsiaka. Założyciel WOŚP nie wytoczył kobiecie sprawy cywilnej, co byłoby właściwe, gdyby poczuł się zniesławiony. Była to sprawa karna, ponieważ Owsiak miał czuć uzasadnione obawy w związku z wpisem emerytki. Ta napisała na jednym z portali pod jego adresem: „giń człowieku” oraz „dość okradania, dość twojego dorabiania się”.Media szeroko opisywały kulisy zatrzymania emerytki, w której domu mieli pojawić się rano wysoko postawieni funkcjonariusze policji. W ciągu niespełna doby od zawiadomienia kobieta usłyszała zarzuty. Ostatecznie usłyszała wyrok sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok. Została ponadto zobowiązana do wypłacenia Owsiakowi tysiąca złotych.

- „Pani ma złych adwokatów. Jeżeli mnie pani teraz słucha, to mogę tylko powiedzieć, że parokrotnie w tych sprawach mówiłem krótko: proszę powiedzieć »przepraszam«, kończymy sprawę, możemy się uściskać i to wszystko”

- mówił po ogłoszeniu wyroku sam Owsiak.

Przypomnijmy – sprawa nie dotyczyła zniesławienia, a poczucia zagrożenia z uwagi na groźby karalne. Skoro jednak twórca WOŚP wzywał do przeprosin, czuł się raczej obrażony niż zagrożony.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie

A światłość wiekuista niechaj Jej świeci

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym

Amen!