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Polityka

Policja wejdzie do TK? Jest komentarz prezesa Święczkowskiego

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski odniósł się do medialnych doniesień, wedle których do siedziby trybunału ma dziś wejść policja.

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Fot. screenshot: YouTube (Kanał TAK!)
Fot. screenshot: YouTube (Kanał TAK!)

W Trybunale Konstytucyjnym odbędzie się dziś konferencja z okazji 40. rocznicy jego istnienia. Tymczasem Polsat News donosi, że do siedziby sądu konstytucyjnego ma dziś wkroczyć policja.

- „Polsat News dowiedział się o mobilizacji w komendzie stołecznej policji. Funkcjonariusze mają się w piątek pojawić w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego”

- podali dziennikarze.

Do doniesień tych na antenie Telewizji wPolsce24 odniósł się prezes TK Bogdan Świeczkowski.

- „Mamy ciemne, ponure czasy, ale Trybunał nie może zapomnieć o swojej przeszłości”

- powiedział, odnosząc się do dzisiejszych uroczystości.

- „Niczego się nie obawiam, obawiam się tylko odpowiedzialności przed Panem Bogiem i Sądu Ostatecznego. Jestem przekonany i wierzę w to, że taka ilość sił policyjnych jest spowodowana tymi znamienitymi gośćmi, którym trzeba zapewnić bezpieczeństwo”

- dodał.

Źródło: wPolityce.pl, Fronda.pl

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