W Trybunale Konstytucyjnym odbędzie się dziś konferencja z okazji 40. rocznicy jego istnienia. Tymczasem Polsat News donosi, że do siedziby sądu konstytucyjnego ma dziś wkroczyć policja.
- „Polsat News dowiedział się o mobilizacji w komendzie stołecznej policji. Funkcjonariusze mają się w piątek pojawić w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego”
- podali dziennikarze.
Do doniesień tych na antenie Telewizji wPolsce24 odniósł się prezes TK Bogdan Świeczkowski.
- „Mamy ciemne, ponure czasy, ale Trybunał nie może zapomnieć o swojej przeszłości”
- powiedział, odnosząc się do dzisiejszych uroczystości.
- „Niczego się nie obawiam, obawiam się tylko odpowiedzialności przed Panem Bogiem i Sądu Ostatecznego. Jestem przekonany i wierzę w to, że taka ilość sił policyjnych jest spowodowana tymi znamienitymi gośćmi, którym trzeba zapewnić bezpieczeństwo”
- dodał.
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