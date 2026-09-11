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Kuchnia i przepisy

Kuchnia mojej mamy: Zupa jabłkowa

Ta rzadko spotykana zupa świetnie nada się na obiad czy kolację.

1 min czytania
Zdjęcie wygenerowane komputerowo
Zdjęcie wygenerowane komputerowo

Składniki:

 

jabłka  450 g

woda  185 ml

cytryna  1 szt.

cukier wanilinowy  6 g

cynamon  6 g

gałka muszkatołowa  2 g

śmietanka  100 ml

orzechy włoskie  35 g

 

Z wyparzonej cytryny wyciskamy sok. Jabłka kroimy w kostkę. 50 g skrapiamy sokiem z cytryny i odkładamy na bok. Pozostałe wkładamy do garnka, zalewamy wodą, dodajemy trochę soku z cytryny i gotujemy. Kiedy woda zacznie wrzeć, dodajemy cukier wanilinowy, mieszamy i gotujemy przez około 5-7 min.

Po przestudzeniu jabłka miksujemy, aż uzyskają jednolitą konsystencję. Partiami dodajemy śmietankę, przyprawiamy gałką muszkatołową i cynamonem oraz dodajemy pozostały sok z cytryny. Przed podaniem zupę dekorujemy odłożonymi wcześniej jabłkami i orzechami.

Źródło: Mojegotowanie.pl

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