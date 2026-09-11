Kuchnia mojej mamy: Zupa jabłkowa

Składniki:

jabłka 450 g

woda 185 ml

cytryna 1 szt.

cukier wanilinowy 6 g

cynamon 6 g

gałka muszkatołowa 2 g

śmietanka 100 ml

orzechy włoskie 35 g

Z wyparzonej cytryny wyciskamy sok. Jabłka kroimy w kostkę. 50 g skrapiamy sokiem z cytryny i odkładamy na bok. Pozostałe wkładamy do garnka, zalewamy wodą, dodajemy trochę soku z cytryny i gotujemy. Kiedy woda zacznie wrzeć, dodajemy cukier wanilinowy, mieszamy i gotujemy przez około 5-7 min.

Po przestudzeniu jabłka miksujemy, aż uzyskają jednolitą konsystencję. Partiami dodajemy śmietankę, przyprawiamy gałką muszkatołową i cynamonem oraz dodajemy pozostały sok z cytryny. Przed podaniem zupę dekorujemy odłożonymi wcześniej jabłkami i orzechami.