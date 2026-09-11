„Posłani" to film o wierze, która nie pozostaje jedynie deklaracją, ale staje się doświadczeniem przeżywanym w codziennym życiu. Bohaterowie dokumentu mówią o swoich kryzysach, trudnych decyzjach, przemianach i momentach, które zmieniły ich życie. Ich historie tworzą opowieść o poszukiwaniu sensu oraz o nadziei, która może pojawić się nawet w najbardziej dramatycznych okolicznościach.

Centralne miejsce w filmie zajmuje niezwykła historia Michała Ulewińskiego. Mężczyzna przemierza niemal 1650 kilometrów przez Polskę, niosąc piętnastokilogramowy krzyż. Jego droga — od Zalewu Wiślanego po Giewont, a następnie przez Gniezno aż do Sokółki — układa się na mapie kraju w symboliczny znak krzyża. Wędrówka staje się nie tylko wymagającym doświadczeniem fizycznym, ale przede wszystkim osobistą modlitwą, duchową walką i drogą wewnętrznej przemiany.

Podczas marszu Michał spotyka ludzi, z którymi rozmawia o wierze, samotności, cierpieniu, relacjach i potrzebie bliskości. Te spotkania stają się punktem wyjścia do historii pozostałych bohaterów filmu — osób, których życie zostało naznaczone kryzysem, uzależnieniem, stratą czy trudnymi doświadczeniami, ale które zdecydowały się szukać drogi wyjścia.

„Posłani" spotykają się z bardzo emocjonalnym odbiorem widzów. Po seansach wiele osób zwraca uwagę na autentyczność przedstawionych historii oraz ich zdolność do uruchamiania osobistej refleksji. „Jest świetnym, poruszającym świadectwem" — napisała jedna z widzek po obejrzeniu filmu.

O dokumencie mówi również ks. Mateusz Szerszeń, redaktor naczelny magazynu „Któż jak Bóg": „Film 'Posłani' jest czymś więcej niż religijnym dokumentem. To opowieść o krzyżu, który nie jest tylko symbolem zawieszonym na ścianie, ale doświadczeniem wpisanym w życie każdego człowieka. (...) To film, który nie tyle opowiada o wierze, ile prowadzi człowieka pod krzyż. A tam każdy musi odpowiedzieć sam".

W filmie pojawiają się także historie współczesnych wspólnot i grup modlitewnych, m.in. Męskiego Różańca i Wojowników Maryi. Twórcy pokazują ich działalność oraz znaczenie wspólnoty dla osób, które próbują odnaleźć oparcie i nadzieję w trudnych momentach życia. „Posłani" dotykają również wyzwań, przed którymi stoi dziś Kościół, oraz rosnącego zaangażowania osób świeckich w jego życie i odnowę.

Za reżyserię odpowiada Dariusz Walusiak, twórca dokumentów podejmujących tematykę historyczną i religijną, m.in. „Gurgacz", „Ulmowie. Błogosławiona Rodzina" oraz „Teraz i w godzinę śmierci". Tym razem reżyser kieruje kamerę przede wszystkim na współczesnego człowieka — jego pytania, kryzysy, wybory i doświadczenie wiary.

Siłą filmu jest jego bezpośredniość. Zamiast abstrakcyjnych rozważań „Posłani" oddają głos ludziom, którzy sami doświadczyli życiowych pęknięć i momentów przełomowych. Ich historie prowadzą do uniwersalnych pytań: co zrobić, kiedy człowiek traci nadzieję? Czy cierpienie może stać się początkiem przemiany? I gdzie szukać siły, kiedy samemu zaczyna jej brakować?

Od 14 września „Posłani" będzie można oglądać na VOD www.Rafaelkino.pl