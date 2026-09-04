W grudniu na antenę TVP1 powróci kultowe „Ranczo”. Akcja 11 sezonu będzie toczyć się 10 lat po wydarzeniach zaprezentowanych w poprzednim. Po tytule: „Ranczo. Zemsta wiedźm” można wnioskować, że w przygotowanych sześciu odcinkach, będących epilogiem historii z Wilkowyj, ważną rolę odegrają kobiety. Dziś pojawił się pierwszy zwiastun produkcji, który – sądząc po komentarzach – nie sprostał oczekiwaniom wielu widzów.

Nowy sezon w cieniu politycznych kontrowersji

Pracom nad ostatnim sezonem „Rancza” towarzyszyły polityczne kontrowersje. Ogromne niezadowolenie fanów wzbudził angaż Daniela Olbrychskiego, który dołączył do serialowej „ławeczki” w miejsce śp. Franciszka Pieczki, wcielającego się w rolę Stanisława Japycza. Wielu komentatorom nie spodobało się, że w serialu wystąpi aktor znany z pogardy wobec części społeczeństwa, z której wyborami politycznymi się nie zgadza. Tym bardziej, że serialowa „ławeczka” kojarzy się z apelem o narodowe pojednanie. Trudno o bardziej przeczącą tej idei postać od aktora zarzucającego polskiemu społeczeństwu „obrzydliwość”.

Równie silne emocje wywołała wizyta Donalda Tuska na planie serialu, w czasie której wspólnie z aktorami drwił z prezydenta Karola Nawrockiego.