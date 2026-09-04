W środę, w ramach śledztwa dot. Zondacrypto zatrzymano Rafała Zaorskiego (wyraził zgodę na podawanie nazwiska) – inwestora giełdowego i popularyzatora kryptowalut. Mężczyzna usłyszał zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia i decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Nie przyznaje się do winy podkreślając, że sam „jest poszkodowany”.
Do zatrzymania Zaorskiego nawiązał poseł KO Roman Giertych, przypominając dawną zapowiedź programu Zaorskiego w Kanale Zero.
- „Panie Stanowski reżim aresztuje Panu dziennikarzy a Pan milczy”
- zwrócił się polityk do twórcy Kanału Zero.
W odpowiedzi Krzysztof Stanowski nawiązał do wydarzeń z 2020 roku, kiedy Roman Giertych wyjechał do Włoch po próbie zatrzymania go przez funkcjonariuszy CBA.
- „Panie Romanie, pozdrawiam z Mediolanu. Poszedłem pana śladem i spie***m do Włoch”
- napisał dziennikarz.
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