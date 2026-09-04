„W PiS odetchnięto z ulgą” – pisze na łamach Interii red. Kamila Baranowska, przywołując zadowolone komentarze swoich rozmówców z największej partii opozycyjnej po dzisiejszym wystąpieniu premiera Donalda Tuska w Sejmie. Szef rządu chciał uderzyć w opozycję, sięgając po zeznania reprezentowanego przez posła Romana Giertycha szefa Zondacrypto Przemysława Krala.

- „W sumie to było do przewidzenia, że przegrzeją temat, ale mimo wszystko jestem zaskoczony formą tego, co się wydarzyło. Ostatnio tak rozedrganego Tuska widziałem w wywiadzie z Bogdanem Rymanowskim w Polsacie przed wyborami prezydenckimi”

- mówi jeden z rozmówców Interii.

- „Dziś nowym Murańskim Tuska został Przemysław Kral. Efekt będzie dokładnie taki sam jak wtedy”

- dodaje.

Inny polityk PiS ocenia, że „premier podał prawicy pomocną dłoń”.

- „Atakując w sposób oszalały oskarżeniami o grubym kalibrze na podstawie jedynie zeznań gościa, który jest totalnie niewiarygodny i który dzisiaj chodzi na pasku Giertycha, to totalna kompromitacja. Przecież to jest przekaz dla Zembaczyńskiego, nikt poważny tego nie kupi”

- zauważa.