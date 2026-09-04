Prezydent odpowiada na rewelacje Tuska: Tak to nie u mnie

Zabierając dziś w Sejmie głos przed głosowaniem nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach, premier Donald Tusk postanowił wykorzystać w debacie… materiały prokuratury, a konkretnie zeznania „głównej postaci w aferze Zondacrypto”, mające obciążać byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.

- „Zapłaciłem za to, bo miałem być czystym człowiekiem, a najważniejsze w tej współpracy było to, że pan X [nazwisko nieujawnione do publicznej wiadomości] obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie”

- cytował fragment zeznań szef rządu.

Wedle tej relacji świadek, na którego powoływał się szef rządu, miał uzyskać od Zbigniewa Ziobry obietnicę, że ten „ukręci łeb wszystkim tym sprawom”, kiedy wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości. W zamian miał przekazać parlamentarzyście 2 mln zł. Z kwoty tej wypłacił Fundacji Suwerennej Polski 500 tys. zł.

Prezydent odpowiada

Do rzekomej obietnicy ułaskawienia odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych prezydent Karol Nawrocki.

- „Panie Premierze, myślałem, że tę lekcję mamy już za sobą. Ale powtórzę: jeżeli Pan X albo nawet Pan Y - postacie znane - zaproponują Panu lub komuś z Pana otoczenia ułaskawienie, to proszę nie wierzyć i od razu zgłosić takich oszustów do prokuratury. To tak nie działa - przynajmniej u mnie”

- napisał na portalu X.

„Prokuratura, służby i zeznania bandytów”

Wcześniej, w czasie sejmowej debaty, do rewelacji zaprezentowanych przez przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej odniósł się szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.

- „Panie premierze, myślałem, że po tym, co stało się w głosowaniu dotyczącym kandydatury ministra Berka, już pan niżej upaść nie może. Ale pan eksploruje już kolejne dno”

- zwrócił się do Donalda Tuska.

- „W tym rozedrganym sposobie, kiedy pan nie wie, co zrobić, jak się ratować przed kolejną przegraną, próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytów. To są pańskie autorytety? Bandyci?”

- dodał.