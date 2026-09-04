– Ja z tym, co się działo wokół kryptowalut, nie miałem najmniejszego związku – powiedział Kaczyński.

Kaczyński: „To był na pewno jego błąd”

Prezes PiS odniósł się także do Zbigniewa Ziobry, którego nazwisko pojawiło się w cytowanych przez premiera zeznaniach.

– Zbigniew Ziobro przyjął pieniądze, to był na pewno jego błąd – stwierdził Kaczyński.

Donald Tusk przytoczył wcześniej zeznania świadka, który twierdził, że były minister sprawiedliwości miał zapoznać się z aktami jednej ze spraw i deklarować interwencję po ewentualnym powrocie do resortu. W cytowanym przez premiera fragmencie pojawiała się także kwota 2 mln zł oraz informacja o 500 tys. zł wypłaconych z rachunku bankowego.

Na obecnym etapie są to jednak twierdzenia pochodzące z zeznań procesowych, a nie prawomocne ustalenia sądu, o czym wato pamiętać.