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Polityka

Sejm nie przełamał weta Nawrockiego. Ustawa o kryptoaktywach zablokowana

Sejm nie odrzucił weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów. Za przełamaniem prezydenckiej decyzji głosowało 241 posłów, przeciw było 198, a 3 wstrzymało się od głosu. Do odrzucenia weta potrzebna była większość 3/5 głosów, czyli przy obecności 442 posłów – 266 głosów.

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Prezydent Karol Nawrocki
Prezydent Karol Nawrocki · fot. Fot. via KPRP

To kolejny raz, gdy ustawa regulująca rynek kryptowalut nie uzyskała wystarczającego poparcia, by wejść w życie mimo sprzeciwu prezydenta.

Nawrocki: nie zgodzę się na rozwiązania uderzające w polski rynek

Prezydent od początku krytycznie oceniał przyjęte przez parlament rozwiązania i przekonywał, że regulacje w proponowanym kształcie są zbyt daleko idące.

Karol Nawrocki argumentował, że państwo powinno skutecznie walczyć z nadużyciami na rynku kryptoaktywów, ale nie może przy tym tworzyć przepisów, które – w jego ocenie – osłabią polskich przedsiębiorców i wypchną działalność za granicę.

– Nie zgodzę się na rozwiązania, które pod pretekstem bezpieczeństwa uderzają w polski rynek, polskich przedsiębiorców i konkurencyjność naszej gospodarki – podkreślał prezydent, uzasadniając swoje stanowisko wobec ustawy.

Za odrzuceniem weta głosowali przede wszystkim posłowie KO, PSL, Polski 2050, Centrum i Lewicy. Przeciw były kluby i koła prawicowe: PiS, Rozwój+, Konfederacja oraz Konfederacja Korony Polskiej.

Wynik głosowania oznacza, że ustawa w obecnym kształcie nie wejdzie w życie. Jeśli rządzący będą chcieli ponownie uregulować rynek kryptoaktywów, konieczne będzie przygotowanie nowego projektu albo wypracowanie rozwiązań, które zyskają szersze poparcie w Sejmie i akceptację prezydenta.

Źródło: mp/PAP, X, Fronda.pl

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