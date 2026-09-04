To kolejny raz, gdy ustawa regulująca rynek kryptowalut nie uzyskała wystarczającego poparcia, by wejść w życie mimo sprzeciwu prezydenta.

Nawrocki: nie zgodzę się na rozwiązania uderzające w polski rynek

Prezydent od początku krytycznie oceniał przyjęte przez parlament rozwiązania i przekonywał, że regulacje w proponowanym kształcie są zbyt daleko idące.

Karol Nawrocki argumentował, że państwo powinno skutecznie walczyć z nadużyciami na rynku kryptoaktywów, ale nie może przy tym tworzyć przepisów, które – w jego ocenie – osłabią polskich przedsiębiorców i wypchną działalność za granicę.

– Nie zgodzę się na rozwiązania, które pod pretekstem bezpieczeństwa uderzają w polski rynek, polskich przedsiębiorców i konkurencyjność naszej gospodarki – podkreślał prezydent, uzasadniając swoje stanowisko wobec ustawy.

Za odrzuceniem weta głosowali przede wszystkim posłowie KO, PSL, Polski 2050, Centrum i Lewicy. Przeciw były kluby i koła prawicowe: PiS, Rozwój+, Konfederacja oraz Konfederacja Korony Polskiej.

Wynik głosowania oznacza, że ustawa w obecnym kształcie nie wejdzie w życie. Jeśli rządzący będą chcieli ponownie uregulować rynek kryptoaktywów, konieczne będzie przygotowanie nowego projektu albo wypracowanie rozwiązań, które zyskają szersze poparcie w Sejmie i akceptację prezydenta.