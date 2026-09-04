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Polityka

Mentzen nazwał Tomczyka „debilem”. „To bardzo precyzyjne określenie…”

„To bardzo precyzyjne określenie kondycji intelektualnej wiceszefa MON” – stwierdził Sławomir Mentzen, pytany o nazwanie Cezarego Tomczyka „debilem”.

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Fot. screenshot: YouTube (Sławomir Mentzen, Janusz Jaskółka)
Fot. screenshot: YouTube (Sławomir Mentzen, Janusz Jaskółka)

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk zestawił wypowiedzi szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego i lidera Nowej Nadziei Sławomira Mentzena z wypowiedzią szefa Zondacrypto Przemysława Krala.

- „Panie @BoguckiZbigniew i @SlawomirMentzen – kto Wam pisał wystąpienia? Wygląda na to, że Kral z Zondacrypto”

- napisał na X.com.

Na zaczepkę wiceministra Mentzen odpowiedział w krótkim, ale bardzo dosadnym zdaniu.

- „Czuję przerażenie, że taki debil jest wiceszefem MON”

- stwierdził.

O swój wpis polityk Konfederacji został zapytany na antenie Polsat News.

- „Minister Tomczyk nie jest zbyt lotną postacią”

- stwierdził Mentzen.

- „Nazwał go Pan debilem”

- przypomniał gospodarz programu.

- „Tak, uważam to za bardzo precyzyjne określenie kondycji intelektualnej wiceszefa obrony narodowej”

- odpowiedział Mentzen.

Dodał, iż uważa, że „należy włączać osoby ograniczone intelektualnie w gospodarkę, w pracę, tak żeby mogły same zarabiać na swoje utrzymanie, a nie żyć z socjalu, ale niekoniecznie w kierownictwie MON-u”.

Źródło: X.com, Fronda.pl

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