Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk zestawił wypowiedzi szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego i lidera Nowej Nadziei Sławomira Mentzena z wypowiedzią szefa Zondacrypto Przemysława Krala.
- „Panie @BoguckiZbigniew i @SlawomirMentzen – kto Wam pisał wystąpienia? Wygląda na to, że Kral z Zondacrypto”
- napisał na X.com.
Na zaczepkę wiceministra Mentzen odpowiedział w krótkim, ale bardzo dosadnym zdaniu.
- „Czuję przerażenie, że taki debil jest wiceszefem MON”
- stwierdził.
O swój wpis polityk Konfederacji został zapytany na antenie Polsat News.
- „Minister Tomczyk nie jest zbyt lotną postacią”
- stwierdził Mentzen.
- „Nazwał go Pan debilem”
- przypomniał gospodarz programu.
- „Tak, uważam to za bardzo precyzyjne określenie kondycji intelektualnej wiceszefa obrony narodowej”
- odpowiedział Mentzen.
Dodał, iż uważa, że „należy włączać osoby ograniczone intelektualnie w gospodarkę, w pracę, tak żeby mogły same zarabiać na swoje utrzymanie, a nie żyć z socjalu, ale niekoniecznie w kierownictwie MON-u”.
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