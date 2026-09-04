Premier Donald Tusk zabrał dziś głos w sejmowej debacie przed próbą odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Szef rządu próbował uderzyć w opozycję aferą wokół Zondacrypto, posługując się w tym celu materiałami z prokuratorskiego śledztwa. Premier przytoczył fragmenty zeznań mających obciążać byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Na możliwe złamanie przez szefa rządu prawa uwagę zwrócił w mediach społecznościowych prok. Michał Ostrowski.

- „Przed chwilą Premier cytował wyjaśnienia podejrzanego Krala. Na jawnym posiedzeniu Sejmu RP. W jakim trybie to jest? Żurek siedzi i słucha wypowiedzi, za ile się kupowało ułaskawienie? To przestępstwo. Niech szybko przesłucha Tuska. Prokurator Sebastian Rohm, to ten co umorzył Zonda za Bodnara”

- napisał zastępca prokuratora generalnego na X.com.

„Ad Vocem”: Rażące naruszenie fundamentalnych zasad procesowych

Do sprawy odniosło się również Stowarzyszenie Prokuratorów „Ad Vocem”, które zauważa, że „prezes Rady Ministrów miał zatem prawo do pozyskania informacji ze śledztwa ws. Zondacrypto albo inaczej - prokuratorzy mieli podstawę prawną do przekazania mu takich informacji”.

- „Nie jest nam natomiast znany przepis, który Prezesa Rady Ministrów upoważniałby do przekazywania informacji z trwającego postępowania przygotowawczego na forum publicznym, do tego jeszcze prawdopodobnie wyłącznie dla celów walki politycznej. Jest za to doskonale znany art. 241 par. 1 kodeksu karnego, który stanowi o karalności czynu polegającego na publicznym rozpowszechnianiu bez zezwolenia wiadomości z postępowania przygotowawczego zanim zostaną one ujawnione w postępowaniu sądowym”

- wskazują autorzy.

W ich ocenie „ujawnienie przez Premiera wyselekcjonowanych fragmentów zeznań z toczącego się postępowania przygotowawczego stanowi zatem rażące naruszenie fundamentalnych zasad procesowych i godzi w samą istotę rzetelnego wymiaru sprawiedliwości”. Autorzy podkreślają, że „przedwczesne ujawnianie materiału dowodowego – zwłaszcza wybiórcze – może uniemożliwić lub poważnie utrudnić ustalenie prawdy materialnej, wpłynąć na przyszłych świadków, zdeformować obraz sprawy w oczach opinii publicznej i podważyć autorytet organów ścigania”.