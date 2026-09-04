Ziobro odpowiada na wystąpienie Tuska: Złożę zawiadomienie

Zabierając dziś w Sejmie głos przed głosowaniem nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach, premier Donald Tusk postanowił wykorzystać w debacie… materiały prokuratury, a konkretnie zeznania „głównej postaci w aferze Zondacrypto”, mające obciążać byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.

- „Zapłaciłem za to, bo miałem być czystym człowiekiem, a najważniejsze w tej współpracy było to, że pan X [nazwisko nieujawnione do publicznej wiadomości] obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie”

- cytował fragment zeznań szef rządu.

Wedle tej relacji świadek, na którego powoływał się szef rządu, miał uzyskać od Zbigniewa Ziobry obietnicę, że ten „ukręci łeb wszystkim tym sprawom”, kiedy wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości. W zamian miał przekazać parlamentarzyście 2 mln zł. Z kwoty tej miał ostatecznie wypłacić fundacji Instytut Polski Suwerennej 500 tys. zł.

Zbigniew Ziobro: Skieruję zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Do wystąpienia przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej odniósł się na antenie TV Republika sam poseł Zbigniew Ziobro. Polityk podkreślił, że nie zajmował się sprawami związanymi z Zondacrypto czy Przemysławem Kralem ani nie podejmował żadnych działań, które mogłyby wpłynąć na bieg prowadzonych przez prokuraturę postępowań.

- „Mamy do czynienia z sytuacją poważną. Jest prowadzona operacja specjalna: »zniszczyć prawicę«. Ludzie, którzy są dzisiaj u władzy, dogadali się z przestępcami. Tworzą nieprawdziwe fakty i usiłują uwikłać cały obóz prawicy w kłamliwe przedsięwzięcia, które nie miały miejsca. To rzecz dla mnie niesłychana”

- powiedział.

Parlamentarzysta zwrócił uwagę, iż „najkorzystniejsze decyzje dla Zondacrypto i prezesa tej firmy zapadły za czasów premiera Donalda Tuska”. To w 2024 i 2025 roku umorzone dwa postępowania związane z Zondacrypto.

- „Mamy do czynienia z prowokacją »szytą«, widać tutaj rękę Giertycha i sposoby jego działania. W tej sprawie złożę też zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, że ta władza, działając metodami mafijnymi, tworzy, czy też zachęca, jak wiele na to wskazuje, z pewnością wykorzystuje osobę uwikłaną w przestępstwo”

- zapowiedział Zbigniew Ziobro.

Zaznaczył, że Przemysław Kral chciał się z nim spotkać, kiedy przebywał w Budapeszcie, ale odmówił.

- „Dowiedziałem się, że Zondacrypto uczestniczyła w procesie legislacyjnym w Sejmie. Okoliczność ta nie została nam powiedziana, kiedy środki zostały przelane nam na fundację”

- podkreślił, odnosząc się do środków, które Kral przekazał fundacji Instytut Polski Suwerennej.