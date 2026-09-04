Donaldowi Tuskowi udało się utemperować posłów z tworzących rządzącą większość ugrupowań na tyle, że Sejm przegłosował kandydaturę jego „prawej ręki”, dra Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Rozgoryczenia z powodu postawy swoich partyjnych kolegów nie kryje Grzegorz Janiczak z Rady Krajowej Nowej Lewicy.

- „Przepraszam za posłów i posłanki z Nowej Lewicy, którzy/które zagłosowały za wyborem Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Wstyd i hańba!”

- napisał na X.com.

Wskazał, że przeciw tej kandydaturze zagłosował jedynie Włodzimierz Czarzasty, a od głosu wstrzymały się Anna Maria Żukowska, Wanda Nowicka i Daria Gosek-Popiołek. Jak podkreślił, „pozostała część posłusznie wykonała polecenie Donalda Tuska”. Następnie polityk zwrócił się bezpośrednio do kolegów, którzy podnieśli ręce za kandydaturą Berka.

- „Zdradziliście wszystkie osoby, które od lat walczyły o demokrację i apolityczny Trybunał na ulicach polskich miast. Wasza buta, arogancja i zwyczajne chamstwo - miejmy nadzieję - zostanie ocenione w kolejnych wyborach”

- stwierdził.