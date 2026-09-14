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Napad w centrum handlowym w Warszawie. Trzej Litwini trafili do aresztu

Stołeczni policjanci rozbili zuchwałą grupę przestępczą, która na początku sierpnia dokonała brutalnego napadu na salon jednej z sieci telefonii komórkowej w centrum handlowym w Warszawie. W szeroko zakrojonych czynnościach o zasięgu międzynarodowym zostało zatrzymanych trzech obywateli Litwy. W ich samochodzie policjanci zabezpieczyli narzędzia przygotowane do kolejnego skoku: siekiery, kominiarki i gaz pieprzowy. Dwóch z nich usłyszało zarzut kradzieży rozbójniczej, kradzieży z włamaniem oraz niszczenia mienia. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

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Zatrzymanie jednego z mężczyzn
Zatrzymanie jednego z mężczyzn · fot. ksp.policja.gov.pl

Do dramatycznych wydarzeń doszło na początku sierpnia. Trzech zamaskowanych napastników wdarło się na teren centrum handlowego. Przy użyciu siekier sprawcy sforsowali witrynę, a następnie dokonali kradzieży z włamaniem oraz kradzieży rozbójniczej w jednym z salonów.

Ich łupem padł nowoczesny sprzęt elektroniczny o łącznej wartości aż 207 tysięcy złotych. Dzięki skrupulatnej analizie śladów, pracy operacyjnej oraz dochodzeniowej, policjanci krok po kroku odtworzyli dokładny przebieg przestępstwa. Śledczy zidentyfikowali narzędzia, którymi posługiwali się sprawcy, pojazdy użyte do ucieczki oraz skład osobowy gangu.

Skala oraz zuchwałość napadu sprawiły, że sprawą natychmiast zajęli się specjaliści z Komendy Stołecznej Policji. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego rozpoczęli szeroko zakrojone działania na terenie całego kraju.

Finał wielotygodniowych działań nastąpił na początku września. Kryminalni z KSP, wspierani przez funkcjonariuszy Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego, przeprowadzili w Warszawie dynamiczną i skoordynowaną akcję zatrzymania. W ręce policji wpadło trzech mężczyzn – wszyscy to obywatele Litwy. Wśród nich znajduje się dwóch bezpośrednich sprawców sierpniowego napadu.

Wszystko wskazuje na to, że uderzenie policji nastąpiło w ostatnim możliwym momencie, a przestępcy szykowali się do kolejnego brutalnego skoku. Podczas przeszukania zatrzymanych oraz drobiazgowych oględzin ich samochodu, mundurowi zabezpieczyli siekiery, łom i gazy pieprzowe, kominiarki oraz rękawiczki z metkami, mogące posłużyć do kolejnych przestępstw.

Zatrzymani obywatele Litwy usłyszeli zarzut kradzieży rozbójniczej, kradzieży z włamaniem oraz niszczenia mienia. Na wniosek prokuratora, sąd zdecydowało o tymczasowym areszcie dla dwóch podejrzanych.

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ, która nadzoruje całe śledztwo, bada teraz, czy grupa ma na koncie inne podobne napady na terenie Polski lub Europy.

Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Źródło: ksp.policja.gov.pl

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