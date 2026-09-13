W listopadzie prezydent Karol Nawrocki poinformował o odmowie awansowania 46 sędziów.

- „Nie będę dawał awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej, tym sędziom, którzy słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który zachęca sędziów do kwestionowania porządku konstytucyjno-prawnego”

- podkreślił.

- „Odsyłamy nominacje sędziowskie, brak zgody przez najbliższe pięć lat. Żaden sędzia, który kwestionuje konstytucyjne uprawnienia prezydenta, polską konstytucję i polski system prawny nie może liczyć na nominację”

- dodał.

Jak podaje portal Gazeta.pl, co najmniej kilkunastu sędziów skierowało skargi na decyzję prezydenta do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Ten w ostatnich miesiącach „konsekwentnie te skargi odrzucał”.

- „Prezydent RP wydając akt prawny - urzędowy (w formie postanowienia) w sprawie powołania sędziego, działa jako najwyższy przedstawiciel (głowa) Państwa Polskiego, wykonujący kompetencje arbitrażu i równoważenia władz, polegające na personalnym ukształtowaniu władzy sądowniczej, związany jedynie normami konstytucyjnymi i wynikającymi z nich zasadami i wartościami. W ocenie Sądu, nie mieści się to w sferze działalności administracji publicznej, do kontrolowania której zostały powołane sądy administracyjne”

- czytamy w jednym z orzeczeń.

WSA podkreślił, że akt powołania sędziego jest „prezydencką prerogatywą, w stosowaniu której Prezydent RP, na mocy Konstytucji RP, jest samodzielny”.