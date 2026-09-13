Pod koniec lipca Sejm bezwzględną większością głosów zgodził się na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Wojciecha Króla, wówczas wiceprzewodniczącego klubu Koalicji Obywatelskiej. Wniosek skierowała Prokuratura Europejska, wskazując na zamiar postawienia parlamentarzyście zarzutów dot. korupcji, w ramach śledztwa dot. osób odpowiedzialnych za zarządzanie funduszami unijnymi. Z uwagi na obawy matactwa, prokuratura wnosiła również o zgodę na areszt parlamentarzysty. Na to jednak Sejm się nie zgodził.

W ub. tygodniu Polsat news poinformował, że do Sejmu „wpłynął kolejny wniosek od tego samego podmiotu. Prokuratura Europejska w toku śledztwa natrafiła na nowe wątki”. Jak podają media, we wniosku tym wskazano, że poseł Król otrzymał korzyści majątkowe od dwóch przedsiębiorców liczących na jego polityczne kontakty. Chodzi m.in. o wyjazd do Tajlandii, udostępnianie luksusowych samochodów czy sfinansowanie wykończenia i wyposażenia domu.

Krzysztof Ciecióra: Tusk blokuje Prokuraturę Europejską

Do sprawy odniósł się na konferencji prasowej poseł PiS Michał Wójcik.

- „Pan Wojciech Król lubił luksusy - lubił jeździć drogimi pojazdami, na wakacje, które sponsorowali mu hojni sponsorzy, przedsiębiorcy - czy to na południe Europy, czy do Azji. Finansowano mu przeloty, pobyty w drogich hotelach. Jadąc przez granicę - jechał na »bombach«, bo nie mógł stać w kolejce, jak każdy inny człowiek”

- powiedział parlamentarzysta.

- „Jeśli prawdą jest to wszystko, co jest w drugim wniosku Prokuratury Europejskiej, to mogę powiedzieć, że to wielki skandal i szok. To kolejny wniosek o zatrzymanie Wojciecha Króla i aresztowanie - trzy osoby w tej sprawie siedzą w aresztach, to przedsiębiorcy. [Król] obiecywał załatwienie różnych rzeczy, kontrakty na dziesiątki milionów, powoływał się na wpływy w KPRM, MON, MSWIA, MKIŚ, MAP i PGZ, Policji, Straż Pożarnej, przedsiębiorstwach - spółkach Skarbu Państwa”

- dodał.

W czasie innej konferencji prasowej poseł PiS Krzysztof Ciecióra przypomniał, że przystąpienie do Prokuratury Europejskiej było jedną z pierwszych decyzji rządu Donalda Tuska.

- „Okazało się, że znaleziono korupcję wśród posłów KO. Teraz ta Prokuratura Europejska, która miała być bezstronnym arbitrem, jest blokowana przez Tuska i jej wniosek jest odrzucany przez posłów KO”

- zauważył.