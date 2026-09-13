W rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Jacek Goryszewski opowiedział o nocnym ataku Rosji na Ukrainę, w czasie którego konieczne było poderwanie polskich myśliwców i ogłoszenie alarmu w kilku powiatach woj. lubelskiego. Rosyjskie drony atakowały cele tuż przy polskiej granicy, uderzając m.in. w pociąg relacji Kijów-Warszawa.

- „Bezzałogowce operowały, a nawet trafiały w cele lokalizowane bardzo blisko granicy z Polską, od kilku do kilkunastu kilometrów”

- wskazał wojskowy.

Zaznaczył, że w związku z tym zagrożenie było „realne i bliskie”.

Mieszkańcy Lubelszczyzny alarmowali służby o słyszanych wybuchach. Po weryfikacji zgłoszenia te nie zostały jednak potwierdzone. Jak wyjaśnił ppłk Goryszewski, słyszany huk najpewniej był efektem przekroczenia bariery dźwięku przez poderwane myśliwce. Dlatego właśnie DO RSZ informuje o operowaniu myśliwców, co jest związane z możliwością pojawienia się silnego hałasu.