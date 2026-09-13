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Ukraina

Rosja uderzyła w pociąg relacji Kijów-Warszawa! Atak 2 km od granicy z Polską

Ukraińskie państwowe przedsiębiorstwo kolejowe Ukrzaliznycia poinformowało, że w czasie przeprowadzanego ostatniej nocy przez Rosję ataku, jeden z dronów uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa. Do zdarzenia doszło w obwodzie wołyńskim, około dwa kilometry od granicy z Polską.

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Fot. screenshot: X.com (@jurgen_nauditt)
Fot. screenshot: X.com (@jurgen_nauditt)

Ukrzaliznycia zaznaczyło, że „grupa monitorująca z wyprzedzeniem ostrzegła załogę pociągu o zagrożeniu, dzięki czemu nikt nie został ranny”. 

- „Nadal monitorujemy zagrożenia powietrzne, zapewniamy ruch pociągów i podejmujemy maksymalne środki bezpieczeństwa dla pasażerów i pracowników kolei”

- dodano w komunikacie.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać kłęby dymu, unoszące się nad jadących do Warszawy pociągiem i uciekających z niego ludzi. 

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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