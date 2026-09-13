Ukrzaliznycia zaznaczyło, że „grupa monitorująca z wyprzedzeniem ostrzegła załogę pociągu o zagrożeniu, dzięki czemu nikt nie został ranny”.

- „Nadal monitorujemy zagrożenia powietrzne, zapewniamy ruch pociągów i podejmujemy maksymalne środki bezpieczeństwa dla pasażerów i pracowników kolei”

- dodano w komunikacie.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać kłęby dymu, unoszące się nad jadących do Warszawy pociągiem i uciekających z niego ludzi.