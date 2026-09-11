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Ukraina

UE daje 6,1 mld euro na broń dla Ukrainy

Komisja Europejska zatwierdziła dodatkowe 6,1 mld euro na zakupy uzbrojenia dla Ukrainy. Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, amunicję, drony oraz sprzęt do walki elektronicznej.

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Bateria Patriot, Zdjęcie ilustracyjne
Bateria Patriot, Zdjęcie ilustracyjne · fot. Screenshot - YouTube - Radio Sochaczew

Jak czytamy, po zgodzie wszystkich państw członkowskich Kijów będzie mógł kupować także amerykańskie pociski PAC-3 wykorzystywane przez systemy Patriot. Decyzja wymagała odstępstw od standardowych zasad zakupów finansowanych ze środków unijnych. Część z nich dotyczy sprzętu produkowanego w Ukrainie, a część uzbrojenia ze Stanów Zjednoczonych.

– „Dzięki tej decyzji Ukraina może teraz kupować także sprzęt do Patriotów, którego potrzebuje, aby lepiej chronić swoje niebo przed zmasowanymi atakami Rosji” – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Rzecznik KE Balázs Ujvari wyjaśnił, że około 3,2 mld euro z zatwierdzonej kwoty dotyczy zakupów wymagających specjalnych odstępstw. Nie oznacza to jednak, że całość tych pieniędzy zostanie przeznaczona na pociski PAC-3 – w grę wchodzą również m.in. drony i ich komponenty.

Pociski do Patriotów będą mogły być kupowane również za pośrednictwem koordynowanego przez NATO mechanizmu PURL, służącego finansowaniu amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy.

– „Dostarczenie Ukrainie sprzętu obronnego, a w szczególności pocisków antybalistycznych, jest pilne. Każdy system, który dociera do Ukrainy, pomaga chronić jej mieszkańców i miasta przed nieustannymi rosyjskimi atakami rakietowymi” – podkreślił unijny komisarz ds. obrony Andrius Kubilius.

Środki pochodzą z unijnej pożyczki dla Ukrainy o wartości 90 mld euro na lata 2026–2027. Z tej kwoty 60 mld euro przeznaczono na obronność, a 30 mld euro na wsparcie budżetowe. Według założeń pożyczka ma zostać w przyszłości spłacona przez Rosję w ramach rozliczeń po zakończeniu wojny.

Kubilius zwrócił uwagę, że dla Kijowa kluczowe jest tempo dostaw.

– „Przewaga ukraińskiej armii zależy od szybkiej dostępności kluczowych produktów w wymaganych ilościach i w bardzo krótkim czasie” – zaznaczył.

Komisja Europejska rozdysponowała już w ten sposób całe 28,3 mld euro przewidziane na tegoroczne wsparcie obronne Ukrainy. Kijów otrzymał dotąd około 8,4 mld euro, a kolejna transza w wysokości około 4,7 mld euro ma zostać wypłacona w najbliższych tygodniach.

Źródło: mp/PAP, Euronews, Fronda.pl

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