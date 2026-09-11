UE daje 6,1 mld euro na broń dla Ukrainy

Jak czytamy, po zgodzie wszystkich państw członkowskich Kijów będzie mógł kupować także amerykańskie pociski PAC-3 wykorzystywane przez systemy Patriot. Decyzja wymagała odstępstw od standardowych zasad zakupów finansowanych ze środków unijnych. Część z nich dotyczy sprzętu produkowanego w Ukrainie, a część uzbrojenia ze Stanów Zjednoczonych.

– „Dzięki tej decyzji Ukraina może teraz kupować także sprzęt do Patriotów, którego potrzebuje, aby lepiej chronić swoje niebo przed zmasowanymi atakami Rosji” – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Rzecznik KE Balázs Ujvari wyjaśnił, że około 3,2 mld euro z zatwierdzonej kwoty dotyczy zakupów wymagających specjalnych odstępstw. Nie oznacza to jednak, że całość tych pieniędzy zostanie przeznaczona na pociski PAC-3 – w grę wchodzą również m.in. drony i ich komponenty.

Pociski do Patriotów będą mogły być kupowane również za pośrednictwem koordynowanego przez NATO mechanizmu PURL, służącego finansowaniu amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy.

– „Dostarczenie Ukrainie sprzętu obronnego, a w szczególności pocisków antybalistycznych, jest pilne. Każdy system, który dociera do Ukrainy, pomaga chronić jej mieszkańców i miasta przed nieustannymi rosyjskimi atakami rakietowymi” – podkreślił unijny komisarz ds. obrony Andrius Kubilius.

Środki pochodzą z unijnej pożyczki dla Ukrainy o wartości 90 mld euro na lata 2026–2027. Z tej kwoty 60 mld euro przeznaczono na obronność, a 30 mld euro na wsparcie budżetowe. Według założeń pożyczka ma zostać w przyszłości spłacona przez Rosję w ramach rozliczeń po zakończeniu wojny.

Kubilius zwrócił uwagę, że dla Kijowa kluczowe jest tempo dostaw.

– „Przewaga ukraińskiej armii zależy od szybkiej dostępności kluczowych produktów w wymaganych ilościach i w bardzo krótkim czasie” – zaznaczył.

Komisja Europejska rozdysponowała już w ten sposób całe 28,3 mld euro przewidziane na tegoroczne wsparcie obronne Ukrainy. Kijów otrzymał dotąd około 8,4 mld euro, a kolejna transza w wysokości około 4,7 mld euro ma zostać wypłacona w najbliższych tygodniach.