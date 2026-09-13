Poseł Ziobro zwrócił uwagę na wpis red. Jadczaka opublikowany na portalu X, w którym ten stwierdził, że „Zbigniew Ziobro przed końcem rządów PIS chciał zabezpieczyć w Ministerstwie Sprawiedliwości dokumenty, które miały pomóc Kralowi i Zondacrypto”.

- „Napisał Pan te bzdury, mimo że wcześniej dostał Pan ode mnie jasną odpowiedź, że o sprawie Krala i Zondacrypto nie wiedziałem. Czy trudno zrozumieć, że nie da się zabezpieczyć dokumentów z postępowania, o którego istnieniu się nie wie?”

- zwrócił się parlamentarzysta do dziennikarza.

Były minister podkreślił, że to „prowokacja, sterowana przez Giertycha, Żurka i Tuska”.

- „Panie Jadczak, odpowiedziałem dwukrotnie. Nie używałem skomplikowanych prawniczych terminów. Prościej się nie da. Żaden dziennikarz, który ceni własną wiarygodność, nie opublikowałby tak prymitywnego kłamstwa. Jeśli jednak chce Pan być pasem transmisyjnym władzy, która cynicznie używa oszusta do obrzydliwego oczerniania mnie – to Pański wybór. Za udział w tej prowokacji, sterowanej przez Giertycha, Żurka i Tuska, odpowie Pan przed sądem. Pozywam Pana”

- zapowiedział.