Ryan opisał coś, co określił jako „doświadczenie psychodeliczne”, a co uznał za wizję piekła, jakiej doświadczył miesiąc wcześniej – miejsca bez Boga, Chrystusa czy czegokolwiek dobrego, pełnego strachu i niepokoju. Według prowadzącego rozmowę trwało ono ok. 90 minut. Ryan, były żołnierz Navy SEALs, twierdzi, że spotkał też „demoniczne istoty”, a także kilka dni później otrzymał „wyraźne przesłanie od Boga”.

Według jego relacji potem w jego domu zaczęły się pojawiać niewytłumaczalne zjawiska, które wymagały interwencji dwóch kapłanów i czterech egzorcyzmów. Jednak mimo to nie ustąpiły: Ramy z obrazami zlatywały ze ścian, przez generatory białego hałasu słychać było głosy, pojawiały się jakieś manifestacje, a o 24:45 w noc przed przeprowadzeniem wywiadu uruchomiły się w domu wszystkie alarmy przecipożarowe. Ryan miał też doświadczyć dwukrotnie ostrej reakcji alergicznej po przyjęciu Komunii św. Do tego doszły koszmary nocne, w których coś „próbowało rozerwać jego rodzinę”.

Zdaniem Ryana te doświadczenia miały na celu zapobiec przeprowadzeniu wywiadu. Kard. Burke potraktował tę relację poważnie, zachęcając prowadzącego program do zachowania odwagi i nie schodzenia z drogi, bowiem diabeł nienawidzi tych, którzy niosą biblijną prawdę. Przypomniał, że Chrystus nazwał diabła zabójcą i ojcem kłamstwa. Takie „małe sztuczki”, atakowanie rodziny czy posługiwanie się przez diabła elektroniką to środki, które mają odwrócić uwagę, pokrzyżować plany, a zwłaszcza zniechęcić.

Porównując wizję piekła Ryana do objawień z Fatimy i obrazu piekła, które ujrzały dzieci, kard. Burke powiedział, że takie doświadczenie pozwala dostrzec, jaka jest alternatywa dla nawrócenia i oczyszczenia. Jego zdaniem, choć tego typu zjawiska mogą być straszne, to jednocześnie taka wizja może też być „rzeczywistą łaską” wzmacniającą osobę, która jej doświadcza, i wezwaniem do oparcia się na Chrystusie w czas pokusy. Podcaster przyznał, że to, czego doświadczył faktycznie wzmocniło jego wiarę i utwierdziło w przekonaniu, że jest na właściwej drodze.

Kard. Burke przypomina jednocześnie, że w życiu doczesnym takie ataki nie ustają, aż do śmierci, a reakcją powinna być wytrwałość, by móc powiedzieć tak, jak św. Paweł: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem” (2 Tm 4,7). Chrześcijanin musi zatem brać swój krzyż i zwalczać skłonności do zła, przystępować do sakramentów świętych, takich jak spowiedź i Komunia św. Nasze życie to pielgrzymka, której celem jest zamieszkanie w niebie z Bogiem.

Odpowiadając na pytanie Ryana o to, dlaczego Bóg dopuszcza diabelskie ataki nawet na tych, którzy są na szczytach hierarchii Kościoła, kard. Burke wskazał na Mękę Chrystusa. Bóg Ojciec dopuścił cierpienie i śmierć własnego Syna „dla oczyszczenia z grzechu i całkowitego ofiarowania życia Bogu”. Zjednoczenie się w cierpieniu z Chrystusem oczyszcza duszę i zbliża nasze serca do Jego serca. „Krzyż to nasza jedyna nadzieja” – powiedział kardynał.

Amerykański hierarcha przypomniał, że w Piśmie Świętym życie chrześcijanina jest porównane do zawodów sportowych i do wojny. Zatem ci, którzy dzielą się Słowem Bożym, tak jak Ryan i jego zespół, powinni być spodziewać się takiej walki, wzmacniając równocześnie nawzajem w wierności Chrystusowi. Trwanie przy Chrystusie, który jest z nami do samego końca i nie kłamie, zapewnia nam pokój – zauważył kard. Burke.