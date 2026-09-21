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Rosja

„Wybory” w Rosji. Kto pogratulował Putinowi?

Wczoraj w Rosji przeprowadzono „wybory” do Dumy Państwowej. Centralna Komisja Wyborcza poinformowała, że według częściowych wyników, partia Jedna Rosja otrzymała 57,54 proc. głosów.

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Władimir Putin
Władimir Putin · fot. Kremlin.ru via Wikipedia, CC BY 4.0

Z gratulacjami do Władimira Putina popędził prezydent Kazachstanu. Kasym-Żomart Tokajew ocenił, że wczorajsze głosowanie to:

„[…] znaczące wydarzenie w życiu społeczno-politycznym Rosji, a jego wyniki przekonująco dowodzą szerokiego poparcia dla strategicznego kursu prezydenta Rosji, którego celem jest ochrona długoterminowych interesów państwa rosyjskiego”.

W telegramie gratulacyjnym wyraził przekonanie, że deputowani podejmą skuteczne działania jeśli chodzi o poprawę dobrobytu obywateli i wzmocnienia potencjału Rosji jako mocarstwa światowego. Putinowi w tej laurce życzył dalszych sukcesów na rzecz dobrobytu Federacji Rosyjskiej.

Źródło: dorzeczy.pl

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