Dekret z 17 września obejmuje m.in. rosyjską spółkę Auchan, Nestlé Russia i Nestlé Kuban. Pod administrację L.E.V. Management trafiły również podmioty związane z logistyką oraz udziały w Le Monlid, spółce powiązanej z siecią Lemana Pro, która zastąpiła w Rosji markę Leroy Merlin. Formalnie dotychczasowi właściciele nie tracą jeszcze prawa własności, ale zostają odsunięci od faktycznego zarządzania rosyjskimi aktywami.

Jednoosobowa spółka dostała kontrolę nad wielkim biznesem

L.E.V. Management została zarejestrowana w Moskwie w 2024 roku. Reuters opisuje ją jako mało znaną firmę, natomiast „Nowaja Gazieta Europa” ustaliła, że według dostępnej sprawozdawczości nie prowadziła znaczącej działalności, a zatrudniała jednego pracownika. Jej kapitał i wcześniejsza skala działalności pozostają nieporównywalne z przedsiębiorstwami, którymi ma teraz zarządzać.

Dodatkowe zainteresowanie budzi osoba nowego dyrektora spółki. „Nowaja Gazieta Europa” ustaliła, że od 10 września L.E.V. Management kieruje Andriej Krajuszkin, którego dane odpowiadają byłemu generałowi majorowi rosyjskiego MSW i byłemu pierwszemu zastępcy szefa głównego zarządu ds. migracji.

Kreml tłumaczy decyzję sytuacją geopolityczną. Rzecznik Władimira Putina Dmitrij Pieskow powiedział, że jednym z czynników było pochodzenie właścicieli spółek z państw uznawanych przez Moskwę za „nieprzyjazne”.

– „Jednym z czynników, które wzięto pod uwagę przy tej decyzji, jest to, że chodzi o kraje nieprzyjazne” – mówił Pieskow. Zaznaczył przy tym, że pod uwagę brano także inne okoliczności.

Rosja stosuje mechanizm „tymczasowego zarządu” wobec zagranicznych aktywów od 2023 roku. Wcześniej podobne decyzje dotknęły m.in. Danone, Carlsberg czy Fortum. Według Reutersa do końca 2025 roku rosyjskie władze przejęły w różnych formach zagraniczne aktywa o wartości przekraczającej 50 mld dolarów. W części wcześniejszych przypadków tymczasowy zarząd poprzedzał późniejszą sprzedaż rosyjskim nabywcom.

Nestlé poinformowało, że analizuje sytuację oraz możliwe działania.

– „Nestlé jest zdecydowane podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony swoich praw” – przekazał koncern, dodając, że chce również zapewnić ciągłość działania przedsiębiorstwa i chronić interesy pracowników.

Rosyjski Auchan przekazał natomiast, że zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące dekretu i na razie jego sklepy funkcjonują normalnie.