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Polityka

Kreml już korzysta z wpisu premiera Tuska

Uderzający w prezydenta wpis Donalda Tuska zyskał uznanie nie tylko w Polsce, gdzie trafił do tzw. „Silnych Razem”, ale również za granicą. Konkretniej w Rosji, gdzie natychmiast podchwyciła go kremlowska propaganda.

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Fot. screenshot: YouTube (Donald Tusk - kanał oficjalny)/Kremlin.ru
Fot. screenshot: YouTube (Donald Tusk - kanał oficjalny)/Kremlin.ru

Obóz Donalda Tuska osiąga szczyty w prezentowaniu swojej ignorancji i arogancji. W 87. rocznicę sowieckiej napaści prezydent Karol Nawrocki wskazał na potęgę polskiego narodu, który potrafił przetrwać, nawet tracąc terytorium w czasie zaborów i okupacji. Premier Donald Tusk (ten sam, za którego rządów powstał plan obrony kraju na linii Wisły), a za nim politycy jego obozu manipulują słowami prezydenta, próbując przekonać Polaków, że głowa państwa… dopuszcza „oddanie” polskiego terytorium. Rozpoczętą przez szefa polskiego rządu kampanię dostrzeżono na Kremlu.

- „Tusk zaapelował o usunięcie przez kancelarię Nawrockiego wpisu dotyczącego możliwego oddania ziemi”

- pisze propagandowa agencja Kremla TASS.

- „Premier Polski Donald Tusk oświadczył, że biuro prezydenta Karola Nawrockiego powinno usunąć publikację zawierającą oświadczenie przywódcy o możliwym oddaniu terytoriów kraju. Wcześniej Kancelaria Prezydenta opublikowała na stronie X wpis z wypowiedzią Nawrockiego, którą głowa państwa wygłosiła podczas przemówienia do wyborców we Włodawie. »Możemy oddać terytorium, ale nigdy nie oddamy ojczyzny« – powiedział. »Szanowny Panie Prezydencie, proponuję usunięcie tego wpisu. Nie zamierzamy oddawać ani centymetra naszego terytorium«– skomentował Tusk słowa Nawrockiego na swoim profilu w tym samym portalu społecznościowym”

- dodaje.

Podobnie jak premier Donald Tusk, politycy obozu władzy i ich sympatycy – kontekstu wypowiedzi rosyjscy propagandyści nie odnotowali.

- „Sami się podkładamy Moskwie...”

- komentuje specjalizujący się w zagadnieniach związanych z Rosją i bezpieczeństwem dziennikarz Grzegorz Kuczyński. 

 

Źródło: wPolityce.pl, Fronda.pl

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