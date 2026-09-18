Poseł Król doprowadzony do prokuratury. „Czuję się niewinny”

Wczoraj Sejm zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie parlamentarzysty. Wieczorem minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak poinformował, że były już wiceprzewodniczący klubu KO został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA. Dziś poseł Król został doprowadzony do prokuratury. Jest podejrzany o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Polityk stanowczo te zarzuty odpiera.

- „Czuję się niewinny”

- powiedział dziennikarzom w drodze do prokuratury.