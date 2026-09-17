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Afera

Afera korupcyjna w KO. Poseł Król zatrzymany

Minister Tomasz Semoniak poinformował, że na wniosek Prokuratury Europejskiej funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dziś posła KO Wojciecha Króla.

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Fot. screenshot: YouTube (Janusz Jaskółka)
Fot. screenshot: YouTube (Janusz Jaskółka)

Poseł Król, który do niedawna był wiceszefem klubu Koalicji Obywatelskiej, jest podejrzanym w prowadzonym przez Prokuraturę Europejską śledztwie dot. korupcji. W lipcu Sejm zgodził się na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej, ale nie zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Wskazując na obawę matactwa, śledczy skierowali do Sejmu kolejny wniosek. Dziś Sejm się do niego przychylił, wyrażając zgodę na zastosowanie aresztu wobec parlamentarzysty. 

Wieczorem minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak poinformował o działaniach CBA w tej sprawie.

- „Na polecenie Prokuratury Europejskiej i za zgodą Sejmu funkcjonariusze CBA zatrzymali posła Wojciecha Króla”

- napisał na X.com.

O ewentualnym areszcie wobec parlamentarzysty partii rządzącej zdecyduje sąd. 

Źródło: X.com, Fronda.pl

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