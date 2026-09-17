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Polityka

Tusk zaatakował Nawrockiego. Prezydent odpowiada: Panie Premierze, historyku…

„Panie Premierze, historyku, dziś jest 17 września... Ważna rocznica. Warto wiedzieć: 87 lat temu straciliśmy terytorium, ale nie straciliśmy Ojczyzny” – napisał prezydent, reagując na zaczepkę ze strony premiera.

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Fot. screenshot: YouTube (Kancelaria Premiera, Karol Nawrocki)
Fot. screenshot: YouTube (Kancelaria Premiera, Karol Nawrocki)

87 lat temu, 17 września 1939 roku Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich dokonał inwazji na Polskę. Prezydent Karol Nawrocki uczestniczył dziś w związanych z tą tragiczną rocznicą obchodach we Włodawie. 

- „Nie było szansy, aby po 17 września 1939 roku, gdy do jednego diabła – niemieckiego Hitlera – dołączył drugi diabeł, sowiecki Stalin, obronić Rzeczpospolitą Polską”

- mówił. 

Podkreślił, że oba te diabły postawiły sobie za cel zniszczenie Polski. Żaden kraj natomiast, jak podkreślił, nie może zwyciężyć w jednoczesnym starciu z „dwoma diabłami”.

- „Różniły się tym, jak pisał marszałek Edward Rydz–Śmigły, że jedni – Niemcy – chcieli zabrać nam ciało, a Sowieci chcieli zabrać nam duszę. Ale zapomnieli o tym, że my, Polacy, jesteśmy narodem, który może utracić swoje terytorium – mówił, ale – jak dodał – jesteśmy narodem, który nigdy nie odda swojej duszy”

- wskazał Karol Nawrocki. 

- „Możemy stracić terytorium, ale nigdy nie stracimy naszej Ojczyzny”

- podkreślił.

Tusk atakuje

Cytat z wystąpienia prezydenta opublikowano na profilu Kancelarii Prezydenta w mediach społecznościowych.

- „Jesteśmy narodem, który może utracić terytorium, ale nigdy nie stracimy duszy; możemy oddać terytorium, ale nigdy nie oddamy naszej Ojczyzny”

- czytamy. 

Do ataku na prezydenta wpis ten postanowił wykorzystać premier Donald Tusk.

- „Panie Prezydencie, proponuję skasować ten wpis. Nie zamierzamy oddać ani skrawka naszego terytorium”

- napisał polityk, za którego rządów powstał plan obrony kraju na linii Wisły. 

Szefowi rządu odpowiedzieć postanowił sam prezydent.

- „Panie Premierze, historyku, dziś jest 17 września... Ważna rocznica. Warto wiedzieć: 87 lat temu straciliśmy terytorium, ale nie straciliśmy Ojczyzny”

- napisał.

- „A swoją drogą, zamiast recenzowania i surfowania w internecie, polecam jak najszybciej pochylić się nad moją ustawą o obniżeniu cen paliw - Polacy czekają. Proponuję skasować ceny paliw”

- dodał.

Źródło: wPolityce.pl, Fronda.pl

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