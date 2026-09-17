87 lat temu, 17 września 1939 roku Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich dokonał inwazji na Polskę. Prezydent Karol Nawrocki uczestniczył dziś w związanych z tą tragiczną rocznicą obchodach we Włodawie.
- „Nie było szansy, aby po 17 września 1939 roku, gdy do jednego diabła – niemieckiego Hitlera – dołączył drugi diabeł, sowiecki Stalin, obronić Rzeczpospolitą Polską”
- mówił.
Podkreślił, że oba te diabły postawiły sobie za cel zniszczenie Polski. Żaden kraj natomiast, jak podkreślił, nie może zwyciężyć w jednoczesnym starciu z „dwoma diabłami”.
- „Różniły się tym, jak pisał marszałek Edward Rydz–Śmigły, że jedni – Niemcy – chcieli zabrać nam ciało, a Sowieci chcieli zabrać nam duszę. Ale zapomnieli o tym, że my, Polacy, jesteśmy narodem, który może utracić swoje terytorium – mówił, ale – jak dodał – jesteśmy narodem, który nigdy nie odda swojej duszy”
- wskazał Karol Nawrocki.
- „Możemy stracić terytorium, ale nigdy nie stracimy naszej Ojczyzny”
- podkreślił.
Tusk atakuje
Cytat z wystąpienia prezydenta opublikowano na profilu Kancelarii Prezydenta w mediach społecznościowych.
- „Jesteśmy narodem, który może utracić terytorium, ale nigdy nie stracimy duszy; możemy oddać terytorium, ale nigdy nie oddamy naszej Ojczyzny”
- czytamy.
Do ataku na prezydenta wpis ten postanowił wykorzystać premier Donald Tusk.
- „Panie Prezydencie, proponuję skasować ten wpis. Nie zamierzamy oddać ani skrawka naszego terytorium”
- napisał polityk, za którego rządów powstał plan obrony kraju na linii Wisły.
Szefowi rządu odpowiedzieć postanowił sam prezydent.
- „Panie Premierze, historyku, dziś jest 17 września... Ważna rocznica. Warto wiedzieć: 87 lat temu straciliśmy terytorium, ale nie straciliśmy Ojczyzny”
- napisał.
- „A swoją drogą, zamiast recenzowania i surfowania w internecie, polecam jak najszybciej pochylić się nad moją ustawą o obniżeniu cen paliw - Polacy czekają. Proponuję skasować ceny paliw”
- dodał.
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