Prezes PiS: Panu Morawieckiemu bliżej do obecnego rządu

Na początku kadencji Sejmu koalicyjna większość odrzuciła kandydata na wicemarszałka największego wówczas klubu – Elżbietę Witek. PiS nie zdecydowało się na zaproponowanie innego kandydata, pozostając bez reprezentanta w Prezydium. Jakiś czas temu jednak, z uwagi na chorobę poseł Witek, ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego zaproponowało na to stanowisko Marcina Ociepę. Swojego reprezentanta do Prezydium zgłosił jednak również obecnie trzeci klub w Sejmie – Rozwój Plus. Ponieważ w Prezydium było tylko jedno wolne miejsce, a obóz władzy nie zgadza się na jego rozszerzenie, kwestia ta wywołała spór pomiędzy klubami. Dziś odbyło się głosowanie w tej sprawie. Kandydaturę Marcina Horały poparło 254 posłów, a kandydaturę Marcina Ociepy – 167.

Jarosław Kaczyński mocno o Rozwoju Plus

W czasie konferencji prasowej do rezultatu głosowania odniósł się prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- „Decyzja, która była dla nas nie tyle zaskoczeniem, co takim ostatecznym potwierdzeniem faktu, że dziś panu Morawieckiemu i jego towarzyszom jest bliżej do obecnego rządu, do koalicji 13 grudnia, niż do nas. Bo oni byli w stanie się porozumieć, my oczywiście nie”

- stwierdził.

Zaznaczył, że kwestia wicemarszałka nie ma kluczowego znaczenia.

- „To nie jest sprawa jakiejś szczególnie wielkiej wagi. Chcę podkreślić, że pan poseł Ociepa to człowiek wyjątkowo wartościowy (...) Powinien awansować w życiu publicznym i jestem przekonany, że awansuje. Będziemy na niego stawiać”

- powiedział.