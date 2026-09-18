Kandydat Rozwoju Plus nowym wicemarszałkiem Sejmu

Na początku kadencji Sejmu koalicyjna większość odrzuciła kandydata na wicemarszałka Sejmu największego wówczas klubu w Sejmie – Elżbietę Witek. PiS nie zdecydowało się na zaproponowanie innego kandydata, pozostając bez reprezentanta w Prezydium. Jakiś czas temu jednak, z uwagi na chorobę poseł Witek, ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego zaproponowało na to stanowisko Marcina Ociepę. Swojego reprezentanta do Prezydium zgłosił jednak również obecnie trzeci klub w Sejmie – Rozwój Plus. Ponieważ w Prezydium było tylko jedno wolne miejsce, a obóz władzy nie zgadza się na jego rozszerzenie, kwestia ta wywołała spór pomiędzy klubami.

Dziś odbyło się głosowanie w tej sprawie. Kandydaturę Marcina Horały poparło 254 posłów, a kandydaturę Marcina Ociepy – 167.