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Polityka

Kandydat Rozwoju Plus nowym wicemarszałkiem Sejmu

Sejm powołał Marcina Horałę z Rozwoju Plus na wicemarszałka. Za jego kandydaturą opowiedziało się 254 posłów.

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Fot. screenshot: YouTube (Janusz Jaskółka)
Fot. screenshot: YouTube (Janusz Jaskółka)

Na początku kadencji Sejmu koalicyjna większość odrzuciła kandydata na wicemarszałka Sejmu największego wówczas klubu w Sejmie – Elżbietę Witek. PiS nie zdecydowało się na zaproponowanie innego kandydata, pozostając bez reprezentanta w Prezydium. Jakiś czas temu jednak, z uwagi na chorobę poseł Witek, ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego zaproponowało na to stanowisko Marcina Ociepę. Swojego reprezentanta do Prezydium zgłosił jednak również obecnie trzeci klub w Sejmie – Rozwój Plus. Ponieważ w Prezydium było tylko jedno wolne miejsce, a obóz władzy nie zgadza się na jego rozszerzenie, kwestia ta wywołała spór pomiędzy klubami.

Dziś odbyło się głosowanie w tej sprawie. Kandydaturę Marcina Horały poparło 254 posłów, a kandydaturę Marcina Ociepy – 167. 

Źródło: RMF24.pl, Fronda.pl

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