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Sejm zdecydował! A.D. 2027 Rokiem Objawień Matki Bożej Gietrzwałdzkiej i św. Andrzeja Boboli!

Sejm przyjął uchwałę, którą ustanowił rok 2027 Rokiem Objawień Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Ponadto posłowie poparli uchwałę ustanawiającą patronem przyszłego roku św. Andrzeja Bobolę, którego 370. rocznicę męczeńskiej śmierci będziemy obchodzić.

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Fot. I, Bogitor za: Wikipedia CC BY-SA 3.0
Fot. I, Bogitor za: Wikipedia CC BY-SA 3.0

Pierwszą uchwałę poparło 377 posłów, 25 było przeciw, a 12 wstrzymało się od głosu. W przypadku drugiej uchwały poparcie wyraziło 401 posłów, 12 zagłosowało przeciw, a 11 wstrzymało się od głosu.

W przyszłym roku będziemy obchodzić 150. rocznicę objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, które trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Maryja objawiała się 13-letniej Justynie Szafryńskiej i 12-letniej Barbarze Samulowskiej, do których przemawiała po polsku. Wzywała do pokuty i nawrócenia, przemiany życia, zachowania trzeźwości i codziennej modlitwy różańcowej. Wskazywała przy tym na znaczenie życia sakramentalnego uświadamiając dzieciom, że Msza święta jest ważniejsza od modlitwy różańcowej. 

- „Nie smućcie się, bo Ja zawsze będę przy was”

- mówiła Maryja.

Źródło: PAP, Fronda.pl

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