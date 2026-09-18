Pierwszą uchwałę poparło 377 posłów, 25 było przeciw, a 12 wstrzymało się od głosu. W przypadku drugiej uchwały poparcie wyraziło 401 posłów, 12 zagłosowało przeciw, a 11 wstrzymało się od głosu.

W przyszłym roku będziemy obchodzić 150. rocznicę objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, które trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Maryja objawiała się 13-letniej Justynie Szafryńskiej i 12-letniej Barbarze Samulowskiej, do których przemawiała po polsku. Wzywała do pokuty i nawrócenia, przemiany życia, zachowania trzeźwości i codziennej modlitwy różańcowej. Wskazywała przy tym na znaczenie życia sakramentalnego uświadamiając dzieciom, że Msza święta jest ważniejsza od modlitwy różańcowej.

- „Nie smućcie się, bo Ja zawsze będę przy was”

- mówiła Maryja.