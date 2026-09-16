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„Przekroczenie uprawnień”. Dr Sopiński kieruje zawiadomienie ws. ministra Żurka

Rektor-komendant Akademii Wymiaru Sprawiedliwości dr Michał Sopiński poinformował o skierowaniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.

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Fot. screenshot: YouTube (TVP Info, wPolsce24)
Fot. screenshot: YouTube (TVP Info, wPolsce24)

Odwołany przez ministra sprawiedliwości wbrew zabezpieczaniu wydanemu przez Trybunał Konstytucyjny dr Sopiński wygłosił dziś oświadczenie.

- „W związku z bezprawnymi działaniami pana ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka zdecydowałem złożyć zawiadomienie o możliwym popełnieniu przestępstwa w postaci bezprawnego odwołania mnie ze stanowiska rektora-komendanta”

- poinformował.

Wskazał, że chodzi o czyn „mający znamiona naruszenia art. 231 par. 1 polegający na złamaniu zabezpieczenia wykonanego przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie K11/26”.

Tymczasem trwa próba przejęcia kontroli nad uczelnią przez prof. Sławomira Cudaka, nominowanego na p.o. rektora przez ministra Żurka. Poseł PiS Maria Kurowska jednak od kilku dni uniemożliwia mu dostęp do gabinetu rektora. 

Źródło: Niezależna.pl, Fronda.pl

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