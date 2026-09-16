Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekonuje, że „zgodnie z wieloma konstytucjonalistami może być wobec prezydenta ślubowanie składane w jego obecności bądź bez jego obecności”. Red. Bogdan Rymanowski pytał wczoraj na antenie Radia ZET marszałka, gdzie w Konstytucji jest napisane, że ślubowanie od sędziego może zostać przyjęte w Sejmie. „A gdzie jest zapisane w Konstytucji, że tak nie można?” – wypalił dawny działacz PZPR, najwyraźniej przekonany, że art. 7 Konstytucji go nie obowiązuje. Do postawy lidera Nowej Lewicy odniósł się na antenie Telewizji wPolsce24 wiceprezes PiS i kandydat tego ugrupowania na premiera, a jednocześnie doktor habilitowany nauk prawnych specjalizujący się w prawie konstytucyjnym Przemysław Czarnek.

- „Rozumiem, że pan Czarzasty nie rozumie konstytucji, nie rozumie artykułu 7. Organy władzy publicznej działają wyłącznie na podstawie przepisów prawa i w granicach przez to prawo określonych, co oznacza, że żeby coś zrobić, to marszałek Sejmu musi mieć do tego pozwolenie w przepisie. Nie ma tam takiego dopisku prawa, jak my je rozumiemy. I nie ma tam takiego dopisku, że marszałka nie obowiązuje zasada legalizmu. To znaczy, że jak mu prawo czegoś nie zabrania, to może to robić. Nie. Prawo musi mu coś pozwolić”

- wyjaśnił.

W przekonaniu prof. Czarnka, przyjęcie ślubowania w Sejmie to przestępstwo.

- „Musiałby być przepis w związku z tym, który by pozwalał marszałkowi Sejmu odebrać ślubowanie od sędziów TK. Nie ma takiego przepisu. Jeśli Włodzimierz Czarzasty będzie chciał zaprzysiąc pana Berka, to będzie to kolejne jego przestępstwo, bo kilka już popełnił - popełni przestępstwa przy tzw. zaprzysięganiu czworga innych sędziów. Rozumiem, że pan marszałek nie rozumie i nieświadomie będzie brnął w przestępstwa, z których się nie wywinie po prostu, bo jest drugą osobą w państwie”

- powiedział.

„Pan Berek ma pełną świadomość”

Zauważył przy tym, że w przeciwieństwie do marszałka Czarzastego, będący doktorem nauk prawnych Maciej Berek musi mieć taką świadomość.

- „Pan Berek ma pełną świadomość tego jako konstytucjonalista, że artykuł 7. jego też obowiązuje. Jeżeli zatem pan Berek złoży takie ślubowanie przed Czarzastym, mimo że nie ma żadnego przepisu prawa, który by pozwalał po takim czymś objąć urząd sędziego i orzekać, w związku z tym po takim czymś miałby orzekać w jakiejkolwiek sprawie, to też będzie podlegał odpowiedzialności prawno-karnej za przekroczenie uprawnień. I pan Berek, i tych czworo sędziów, którzy wcześniej złożyli ślubowanie, ale jeszcze na szczęście nie orzekali, mają tego pełną świadomość”

- stwierdził parlamentarzysta.