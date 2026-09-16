Na opublikowanym przez reportera Telewizji Republika Adriana Boreckiego nagraniu widzimy europosłów KO Kamilę Gasiuk-Pihowicz i Michała Wawrykiewicza, którzy ustawili się za oczekującym na rodaczkę przewodniczącym EPL Manfredem Weberem. Reprezentanci KO najwidoczniej liczyli, że przewodnicząca KE się z nimi przywita. Ta jednak nie zwróciła na nich uwagi i po ciepłym powitaniu z Weberem poszła dalej.

- „Żenujące obrazki jak skaczą wokół najkoszmarniejszej Przewodniczącej Komisji w historii. Polscy europosłowie w hołdzie dla von der Leyen. Okropieństwo”

- skomentował w mediach społecznościowych europoseł PiS Tobiasz Bocheński.