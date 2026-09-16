Dzień: środa, 16 września 2026 Imieniny: Korneliusza, Cypriana, Edyty

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Środa XXIV tygodnia okresu zwykłego

Unia Europejska

„Polscy europosłowie w hołdzie dla von der Leyen”. Żenujące obrazki z PE

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłasza dziś w Parlamencie Europejskim orędzie o stanie Unii Europejskiej. Po przybyciu niemieckiej polityk na salę obrad doszło do nieco upokarzającej sytuacji z udziałem eurodeputowanych Koalicji Obywatelskiej.

1 min czytania
Fot. screenshot: X.com (@AdrianBorecki01)
Fot. screenshot: X.com (@AdrianBorecki01)

Na opublikowanym przez reportera Telewizji Republika Adriana Boreckiego nagraniu widzimy europosłów KO Kamilę Gasiuk-Pihowicz i Michała Wawrykiewicza, którzy ustawili się za oczekującym na rodaczkę przewodniczącym EPL Manfredem Weberem. Reprezentanci KO najwidoczniej liczyli, że przewodnicząca KE się z nimi przywita. Ta jednak nie zwróciła na nich uwagi i po ciepłym powitaniu z Weberem poszła dalej. 

- „Żenujące obrazki jak skaczą wokół najkoszmarniejszej Przewodniczącej Komisji w historii. Polscy europosłowie w hołdzie dla von der Leyen. Okropieństwo”

- skomentował w mediach społecznościowych europoseł PiS Tobiasz Bocheński.

Źródło: wPolityce.pl, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej