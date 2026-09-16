Tomasz Trela z Nowej Lewicy gościł w programie „Graffiti” na antenie Polsat News, gdzie próbował obarczyć prezydenta odpowiedzialnością za drastyczne ceny na stacjach paliw, na które rząd Donalda Tuska w żaden sposób nie reaguje, tłumacząc się trudną sytuacją budżetową.

- „Gdyby ustawa o nadmiarowych zyskach została podpisana, która została przyjęta przez parlament, to dzisiaj nie mielibyśmy 8-9 złotych, tylko dzisiaj mielibyśmy 6-7 złotych, dlatego że program CPN działał”

- mówił parlamentarzysta.

Wczoraj rząd przyjął kolejny projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Jak przyznał rzecznik rządu, to „w zasadzie taka sama ustawa, jaka została zablokowana”. Premier Donald Tusk oświadczył, że jeśli prezydent tę ustawę podpisze, to rząd „natychmiast zrealizuje kolejny wariant CPN, czyli obniżenia cen paliw”. Będąc w opozycji przekonywał, że jedną decyzją mógłby sprawić, iż litr benzyny kosztowałby 5,19 zł. Teraz próbuje zasłonić się prezydentem. Czy natomiast rządzący spróbują wypracować jakiś kompromis z głową państwa w tej sprawie? Tomasz Trela przyznał w „Graffiti”, że nie.

- „Co tu się dogadywać, kiedy na stole leży ustawa, która daje cztery miliardy złotych do budżetu (...) Prezydent nie jest od tego, że będzie w procesie legislacyjnym dyktował warunki. Proces legislacyjny w Polsce wygląda tak: Rada Ministrów przygotowuje projekty, Sejm je zatwierdza, prezydent je podpisuje. Tak było, jest i tak będzie”

- grzmiał reprezentant samozwańczej „strony demokratycznej”.

Podatek dla posiadaczy trzech mieszkań?

Poseł Trela był też pytany o propozycję wprowadzenia dodatkowego podatku dla posiadaczy trzech i więcej mieszkań.

- „Ja jestem za. Ja nie mam z tym żadnego problemu. Natomiast, żeby to wprowadzić, trzeba mieć większość w parlamencie. Jest ta ustawa złożona przez klub parlamentarny Lewicy. Będziemy nad tym pracować”

- zapewnił.

- „Jak ktoś ma kilka mieszkań, to stać go na to, żeby zapłacić podatek od trzeciego, czwartego, piątego i szóstego. Z takimi to dajmy sobie spokój. Oni nie zbiednieją”

- dodał.