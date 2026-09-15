Na łamach „Financial Times” ukazał się dziś artykuł, którego autor – Paul Caruana Galizia donosi, że w czasie kryzysu naftowego związanego z wybuchem wojny na Ukrainie Orlen chciał wykorzystać kryptowaluty do zakupu ropy z Wenezueli, co stało się „jednym z największych skandali w Polsce”. Wedle śledztwa brytyjskiego dziennika, który powołuje się „na wewnętrzne dokumenty firm, dane żeglugowe, analizę blockchaina, akta sądowe i liczne wywiady”, Orlen stracił 230 mln. dolarów.

Publikację natychmiast do politycznego ataku wykorzystał premier Donald Tusk.

- „Wstyd na cały świat. »Financial Times« pisze o największym, czy jednym z największych skandali w historii naszego kraju i cały świat dzisiaj o tym czyta”

- grzmiał w czasie dzisiejszego posiedzenia rządu.

- „Jest wszystko, co ostatnio wiąże się z PiS-em i politykami dzisiejszej opozycji. Są brudne interesy na paliwie, są kryptowaluty, które pomogły w realizacji tego brudnego interesu. Są dziwni pośrednicy: Palestyńczyk, Chińczyk, Wenezuelczyk. Doszło do przekazania gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa, później de facto zero paliwa. Tak jak powiedziałem uzyskano 1,6 mld zł strat i Obajtek z immunitetem w Parlamencie Europejskim”

- dodawał.

Obajtek: Mam nadzieję na pełne wyjaśnienie tej sprawy

Na publikację brytyjskiego dziennika zareagował były prezes Orlenu Daniel Obajtek, który przypomniał, że w tle całej sprawy jest zmiana kadr w koncernie po przejęciu władzy przez obóz Donalda Tuska.

- „Dzisiejszy FT opisuje ważny aspekt sprawy OTS - po zerwaniu kontraktu na dostawę ropy przez nowy zarząd OTS ropa została zatankowana na wyczarterowany dla OTS statek dla innego odbiorcy. Czyli realizacja kontraktów była możliwa? To po co nowy zarząd zerwał kontrakt? Po co zwolniono wszystkich, którzy mieli wiedzę o tych transakcjach? Mam nadzieje, że ta sprawa zostanie w pełni wyjaśniona także przed polskim sądem!”

- podkreśla eurodeputowany.

Premier Donald Tusk, trzy lata po przejęciu władzy oskarża poprzedników o zaniedbania, powołując się na ustalenia zagranicznych dziennikarzy. Na absurdalność tej sytuacji uwagę zwrócił red. Patryk Słowik z Zero.pl.

- „Jestem ciekaw ciągu myślowego u osób, które to wymyśliły. I żałuję, że nie byłem wtedy w Caracas, może załapałbym się na 50 milionów dolarów. Wreszcie, teraz na poważnie: niemal trzy lata od zmiany władzy. Gdzie są akty oskarżenia, wyroki itd.? Chyba w takich sprawach miały być sprawne postępowania prokuratorskie, prawda?”

- pyta dziennikarz.

Tymczasem profil ExplicitePL zwraca uwagę na autora artykułu i jego związki z żoną obecnego ministra spraw zagranicznych.

- „Paul Caruana Galizia zna Anne Applebaum co najmniej od 2018 r. - wtedy cytowała go jako źródło. W 2023 r. polecała jego książkę A Death in Malta, a potem prowadziła z nim publiczną rozmowę właśnie o tej książce”

- zauważają autorzy.

- „I BOOM tekst spada jak z nieba rządowi, w którym jej mąż jest wicepremierem i szefem MSZ - benzyna pod 8 zł, diesel pod 9 zł, a 10 zł za litr przestało już być polityczną abstrakcją.

I nagle temat dnia to historia sprzed prawie 3 lat, że niby Caracas, krypto, pendrive’y, Obajtek”

- dodają.