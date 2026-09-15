Goszcząc dziś na antenie Radia ZET marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w niezwykle agresywny, a przy tym wręcz komicznie kuriozalny sposób atakował prezydenta Karola Nawrockiego. W pewnym momencie wezwał nawet głowę państwa do ustąpienia ze stanowiska. Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ.

Na wystąpienie lidera Nowej Lewicy zareagował w mediach społecznościowych rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

- „Włodzimierz Czarzasty nigdy nie był liderem, ale zawsze potrafił być wiernym »towarzyszem«. System się zmienił, lecz nawyki wyniesione z komunistycznych zebrań partyjnych pozostały. Dziś ten postkomunistyczny relikt jest symbolem upadku obecnie rządzących”

- stwierdził.

Clout chasing

Czemu mają służyć tego typu wystąpienia marszałka Czarzastego?

- „Taktyka marszałka Czarzastego to nie bezczelność. To zwykła kalkulacja oparta na szukaniu rozgłosu przez atakowanie kogoś bardzo popularnego i ważnego przez kogoś, kto w rzeczywistości ma marginalne znaczenie. W jęz. polskim mówi się o tym nieelegancko jako o g..., które podczepiło się pod okręt. Ale za to w języku międzynarodowym funkcjonuje ładna nazwa »clout chasing«. No i właśnie to jest to”

- ocenia red. Piotr Gursztyn.