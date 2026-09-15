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Polityka

Braun bez immunitetu. PE otworzył drogę prokuraturze

Parlament Europejski uchylił immunitet Grzegorza Brauna w sprawie dotyczącej jego wypowiedzi na temat Holokaustu. Decyzja europosłów pozwala polskim organom ścigania prowadzić wobec niego postępowanie.

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Grzegorz Braun
Grzegorz Braun · fot. Screenshot - YouTube - Grzegorz Braun

Wniosek o uchylenie immunitetu został skierowany do PE przez prokuratora generalnego na podstawie materiałów przygotowanych przez krakowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Chodzi o wypowiedzi Brauna z publicznej debaty w Warszawie we wrześniu 2025 roku, transmitowanej w internecie.

Według prokuratury europoseł miał „publicznie i wbrew faktom zaprzeczać zbrodniom ludobójstwa” popełnionym przez III Rzeszę w niemieckim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau. W szczególności śledczy wskazują na wypowiedzi dotyczące mordowania żydowskich więźniów w komorach gazowych.

Prokuratura kwalifikuje sprawę na podstawie art. 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, który penalizuje publiczne i sprzeczne z faktami zaprzeczanie m.in. zbrodniom nazistowskim i zbrodniom przeciwko ludzkości.

Komisja prawna Parlamentu Europejskiego, a następnie cała izba uznały, że wypowiedzi objęte postępowaniem nie były związane z wykonywaniem mandatu europosła. Tym samym nie korzystają z ochrony przewidzianej dla opinii wyrażanych w ramach działalności parlamentarnej.

Uchylenie immunitetu ma znaczenie wyłącznie proceduralne. O winie lub niewinności Brauna nie zdecydował Parlament Europejski, lecz – jeśli dojdzie do aktu oskarżenia – będzie mógł zdecydować sąd.

To kolejna sprawa, w której europosłowie zgodzili się na pozbawienie Brauna ochrony immunitetowej. Wcześniej podobne decyzje zapadały m.in. w związku ze sprawą zgaszenia świec chanukowych w Sejmie czy innymi postępowaniami dotyczącymi jego publicznych działań.

Do czasu publikacji informacji przez PAP Grzegorz Braun nie skomentował najnowszej decyzji Parlamentu Europejskiego.

Źródło: mp/PAP, Parlament Europejski, Fronda.pl

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