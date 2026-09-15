Taczki dla Trzaskowskiego coraz bliżej? Już 100 tys. podpisów pod referendum

Do wymaganego minimum brakuje około 32 tys., a organizatorzy mają jeszcze niespełna dwa tygodnie. Jeśli utrzymają dotychczasowe tempo, stołeczny ratusz może stanąć przed najpoważniejszym od lat testem zaufania mieszkańców.

Za akcją stoi Stołeczna Operacja Referendalna kierowana przez Macieja Wilka. Organizatorzy nie zamierzają zwalniać i zapowiadają intensywny finisz kampanii. Codziennie w mieście działa około 20 punktów zbierania podpisów, a tysiące kart referendalnych trafiły również bezpośrednio do mieszkańców.

„Przed nami piorunujący finisz”

– Jesteśmy dumni z tego, co już się udało zrobić, a przed nami piorunujący finisz, czyli dwa tygodnie, podczas których chcemy zebrać nie tylko brakujące 30 tys. podpisów, ale też duży naddatek – powiedział Maciej Wilk.

Organizatorzy dobrze wiedzą, że samo przekroczenie ustawowego minimum może nie wystarczyć. Część podpisów może zostać zakwestionowana z powodów formalnych, dlatego celem jest zebranie około 150–160 tys. podpisów.

Do referendum potrzeba poparcia 10 proc. warszawskich wyborców, czyli około 132 tys. osób. Ale prawdziwa polityczna bitwa zaczęłaby się dopiero później. Aby referendum było ważne, do urn musiałaby pójść odpowiednio duża liczba mieszkańców – według szacunków około 450 tys. osób.

Warszawa już raz przeżywała podobny scenariusz. W 2013 roku odbyło się referendum dotyczące odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz. Wtedy inicjatorzy wskazywali m.in. na problemy komunikacyjne, podwyżki cen biletów, chaos śmieciowy i opóźnienia inwestycji. Referendum nie doprowadziło jednak do zmiany władzy z powodu zbyt niskiej frekwencji.

Dzisiaj polityczna sytuacja jest inna, ale licznik podpisów zaczyna robić wrażenie. Sto tysięcy mieszkańców popierających sam pomysł referendum to już nie margines niezadowolenia, który można łatwo zlekceważyć.

Jeżeli organizatorzy przekroczą wymagany próg, Rafał Trzaskowski będzie musiał zmierzyć się nie tylko z opozycją, ale także z pytaniem, dlaczego tak duża grupa warszawiaków chce w ogóle głosować nad odwołaniem władz stolicy.