Problemy rozpoczęły się około godz. 5.30, w samym środku przygotowań do porannego szczytu komunikacyjnego. Najpoważniejsze utrudnienia wystąpiły na trasach łączących Utrecht z północną i wschodnią częścią Holandii, ale konsekwencje awarii odczuwalne były także w innych regionach kraju.

ProRail przekazał, że na torach znaleziono materiały umieszczone tam celowo. Później zarządca sprecyzował, że chodziło o rury przymocowane do szyn. W efekcie system bezpieczeństwa nie był w stanie prawidłowo rozpoznać, czy dany odcinek toru jest zajęty przez pociąg.

Mechanizmy bezpieczeństwa reagowały więc zgodnie ze swoją logiką – w razie wątpliwości sygnalizacja pokazywała czerwone światło. Na części tras składy mogły poruszać się jedynie z bardzo niewielką prędkością.

– „Do problemów doszło prawdopodobnie w wyniku sabotażu” – przekazał zarządca infrastruktury ProRail.

Sytuacja wpływa również na ruch drogowy. Wadliwe sygnały mogą bowiem powodować zamykanie rogatek na przejazdach kolejowych nawet wtedy, gdy żaden pociąg się nie zbliża. Pracownicy ProRail muszą obecnie sprawdzać całe odcinki torów. Wiadomo, na których trasach wystąpiły awarie, ale nie wszystkie miejsca ingerencji zostały jeszcze dokładnie zlokalizowane.

Na razie nie wiadomo, kto stoi za sabotażem ani czy incydent ma jakikolwiek związek z obchodzonym we wtorek w Hadze Prinsjesdag, czyli Dniem Księcia, podczas którego rząd przedstawia założenia budżetu państwa na kolejny rok. Nie podano również terminu pełnego przywrócenia ruchu. ProRail zapowiedział, że połączenia będą wznawiane stopniowo, wraz z usuwaniem kolejnych zagrożeń.