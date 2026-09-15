Inflacja znów przyspiesza. GUS potwierdza 3,4 proc.

GUS podał, że „ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2026 r. wzrosły o 3,4 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku”. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,4 proc.
Choć wynik nadal mieści się w paśmie odchyleń od celu inflacyjnego NBP wynoszącego 2,5 proc. plus/minus 1 pkt proc., kierunek zmian jest niepokojący. Sierpniowy odczyt jest najwyższy od czerwca 2025 roku.
Na wzrost cen szczególnie mocno wpłynęły paliwa. Według danych GUS były one w sierpniu o 24,2 proc. droższe niż rok wcześniej i o 5,2 proc. droższe niż w lipcu.
To właśnie ceny energii i paliw mogą w kolejnych miesiącach nadal podbijać wskaźnik CPI. Oznacza to, że po okresie względnego uspokojenia inflacji gospodarstwa domowe ponownie mogą coraz mocniej odczuwać wzrost codziennych kosztów życia.
Komentarze0 komentarzy
Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.