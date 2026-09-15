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Inflacja znów przyspiesza. GUS potwierdza 3,4 proc.

Inflacja w Polsce ponownie przyspieszyła. Główny Urząd Statystyczny potwierdził, że w sierpniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych były o 3,4 proc. wyższe niż rok wcześniej. To najwyższy wynik od 14 miesięcy i wyraźny wzrost wobec lipca, kiedy inflacja wynosiła 3 proc.

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Inflacja
Inflacja · fot. via Pixabay com, ChatGPT

GUS podał, że „ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2026 r. wzrosły o 3,4 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku”. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,4 proc.

Choć wynik nadal mieści się w paśmie odchyleń od celu inflacyjnego NBP wynoszącego 2,5 proc. plus/minus 1 pkt proc., kierunek zmian jest niepokojący. Sierpniowy odczyt jest najwyższy od czerwca 2025 roku.

Na wzrost cen szczególnie mocno wpłynęły paliwa. Według danych GUS były one w sierpniu o 24,2 proc. droższe niż rok wcześniej i o 5,2 proc. droższe niż w lipcu.

To właśnie ceny energii i paliw mogą w kolejnych miesiącach nadal podbijać wskaźnik CPI. Oznacza to, że po okresie względnego uspokojenia inflacji gospodarstwa domowe ponownie mogą coraz mocniej odczuwać wzrost codziennych kosztów życia.

Źródło: mp/GUS, Rzeczpospolita, Fronda.pl

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