Śląscy kryminalni zatrzymali mężczyznę, który był poszukiwany na podstawie czerwonej noty Interpolu. 56-letni obywatel Słowacji miał zlecić zabójstwo, wówczas 60-letniego mężczyzny, na terenie Ukrainy. Z przekazanych przez stronę ukraińską informacji wynika, że w kwietniu 2024 roku niedaleko Tarnopola pokrzywdzony został kilkukrotnie postrzelony przez wynajętego zamachowca. Pomimo odniesionych ciężkich obrażeń mężczyzna przeżył atak. Kilka miesięcy po zdarzeniu zamachowiec został zatrzymany.

Gdy pod koniec sierpnia ukraińska strona, za pośrednictwem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, poinformowała polskie organy ścigania o poszukiwaniach, śląscy kryminalni bardzo szybko ustalili, że to ten sam 56-latek, który już wcześniej był w ich zainteresowaniu w związku z przestępstwami przeciwko mieniu. W 2024 roku policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach wytypowali, namierzyli i zatrzymali go za oszustwo oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej, podrabiającej i wprowadzającej do obiegu dolary, euro oraz złotówki. Śledczy zabezpieczyli wówczas blisko 1700 podrobionych banknotów w różnych walutach, a zarzuty usłyszało łącznie siedem osób. Sprawa ta nadal się toczy.

W nowym wątku związanym ze zdarzeniem na Ukrainie, w ciągu zaledwie kilku dni policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, wspólnie z policjantami z Komisariatu Policji III w Częstochowie, zatrzymali poszukiwanego na terenie Częstochowy. Obecnie wobec 56-latka prowadzone są czynności związane z realizacją czerwonej noty Interpolu oraz procedurą dotyczącą jego przekazania stronie ukraińskiej.