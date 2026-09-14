Mandaty na ponad 150 tys. zł za nielegalne wyścigi pod Łodzią

Informację o planowanych wyścigach zdobyli policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości cyfrowej. Jak przekazał mł. asp. Mateusz Piliński z KMP w Łodzi, uczestnicy mieli spotkać się w nocy z 12 na 13 września w pobliżu drogi ekspresowej S14.

W akcji uczestniczyli funkcjonariusze wydziałów kryminalnych, ruchu drogowego, grupy SPEED, prewencji i laboratorium kryminalistycznego. Wykorzystano również policyjny śmigłowiec.

Policja przeprowadziła 182 kontrole pojazdów i wylegitymowała 288 osób. Zatrzymano 16 dowodów rejestracyjnych oraz dwa prawa jazdy. Dziewięć spraw skierowano do sądu.

– „Brawura i nadmierna prędkość mogą w jednej chwili doprowadzić do tragedii. Funkcjonariusze konsekwentnie reagują na wszelkie przejawy niebezpiecznych zachowań na drogach” – podkreślono w komunikacie policji.

Pięciu zatrzymanych usłyszało zarzuty udziału w nielegalnych wyścigach samochodowych. Grozi im od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.