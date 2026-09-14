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Mandaty na ponad 150 tys. zł za nielegalne wyścigi pod Łodzią

Policyjna akcja pod Łodzią zakończyła nielegalne wyścigi samochodowe organizowane w rejonie powiatu pabianickiego. Funkcjonariusze zatrzymali pięć osób w wieku od 19 do 22 lat, zabezpieczyli pięć aut o łącznej wartości co najmniej 780 tys. zł i wystawili 139 mandatów na kwotę ponad 150 tys. zł. Zatrzymanym grozi do pięciu lat więzienia.

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Policja, nielegalne wyścigi pod Łodzią
Policja, nielegalne wyścigi pod Łodzią · fot. policja.pl

Informację o planowanych wyścigach zdobyli policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości cyfrowej. Jak przekazał mł. asp. Mateusz Piliński z KMP w Łodzi, uczestnicy mieli spotkać się w nocy z 12 na 13 września w pobliżu drogi ekspresowej S14.

W akcji uczestniczyli funkcjonariusze wydziałów kryminalnych, ruchu drogowego, grupy SPEED, prewencji i laboratorium kryminalistycznego. Wykorzystano również policyjny śmigłowiec.

Policja przeprowadziła 182 kontrole pojazdów i wylegitymowała 288 osób. Zatrzymano 16 dowodów rejestracyjnych oraz dwa prawa jazdy. Dziewięć spraw skierowano do sądu.

– „Brawura i nadmierna prędkość mogą w jednej chwili doprowadzić do tragedii. Funkcjonariusze konsekwentnie reagują na wszelkie przejawy niebezpiecznych zachowań na drogach” – podkreślono w komunikacie policji.

Pięciu zatrzymanych usłyszało zarzuty udziału w nielegalnych wyścigach samochodowych. Grozi im od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Źródło: mp/Policja, X, Fronda.pl

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