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Polityka

Borowski nie trafi do więzienia. Giertych przegrywa przed sądem

Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił postanowienie o wykonaniu wobec Adama Borowskiego kary bezwzględnego pozbawienia wolności i umorzył postępowanie. Chodzi o sprawę z oskarżenia Romana Giertycha. Wcześniej Borowski został ułaskawiony przez prezydenta Karola Nawrockiego.

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Adam Borowski, Roman Giertych
Adam Borowski, Roman Giertych · fot. Screenshot - YouTube (Telewizja Republika, Roman Giertych - oficjalny)

Sprawa dotyczy wypowiedzi Borowskiego w Telewizji Republika, w której krytykował Romana Giertycha. Opozycjonista został skazany na sześć miesięcy pozbawienia wolności za zniesławienie i zobowiązany do przeprosin. Ostatecznie jednak do odbycia kary nie dojdzie.

Sąd uchylił decyzję o wykonaniu kary

O najnowszym rozstrzygnięciu poinformował obrońca Borowskiego, mec. Krzysztof A. Wąsowski.

– „W czwartek 10 września br. zakończyła się sprawa pana Adama Borowskiego dotycząca zrealizowania wobec niego kary bezwzględnego pozbawienia wolności za zniesławienie pana Romana Giertycha. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił postanowienie Sądu Rejonowego (…) i UMORZYŁ POSTĘPOWANIE” – napisał.

Wcześniej Borowski skorzystał z prawa łaski zastosowanego przez prezydenta Karola Nawrockiego. Jak informowała Kancelaria Prezydenta, przy podejmowaniu decyzji uwzględniono m.in. wiek skazanego, stan zdrowia, incydentalny charakter czynu oraz jego zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce.

Borowski był jednym z działaczy opozycji antykomunistycznej. W styczniu zapadł wobec niego wyrok sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Najnowsze rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego zamyka sprawę wykonania tej kary.

Źródło: mp/X, Fronda.pl

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